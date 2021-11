Terracina, prima picchia l’ex poi le ruba lo smartphone: arrestato 32enne

Terracina – Nel corso della mattinata odierna, a Terracina, i carabinieri, nell’ambito di attività di controllo del territorio, hanno arrestato un 32 enne della provincia di Frosinone ritenuto responsabile del reato di rapina impropria. Secondo quanto emerso dalle indagini, il giovane aveva aggredito e minacciato l’ex fidanzata impossessandosi di un telefono cellulare, procurandole lesioni e contusione al volto. L’intervento dei militari dell’arma consentiva di bloccare e trarre in arresto l’aggressore. La refurtiva è stata tempestivamente recuperata e restituita alla vittima, mentre il prevenuto sarà giudicato con rito direttissimo.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

