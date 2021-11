Vela, al Campionato di Distretto Albano e Talluri oro e bronzo

Trento – È terminato l’importante impegno sportivo organizzato dal Circolo Fraglia Vela di Riva del Garda a Trento.

Dal 4 al 7 novembre numerosi atleti delle classi Ilca 4, 6 e 7 hanno preso parte al Campionato di Distretto organizzato dall’Associazione Italia Classe Laser (di fatto un Campionato Nazionale di classe aperto anche agli stranieri), considerato da molti una tappa in preparazione ai prossimi campionati del mondo in Oman, a dicembre.

Il Team Fiamme Gialle ha partecipato all’evento nella classe Ilca 6 con la neo-campionessa italiana Carolina Albano e Matilda Talluri, rispettivamente reduci da un secondo e terzo posto conquistato alla nona tappa di Europa Cup, disputata di recente a Napoli.

Nel singolo femminile, netta affermazione della giovane Chiara Benini Floriani (Fraglia Vela Riva), seguita da Federica Cattarozzi (Circolo Vela Torbole) e dalla portacolori gialloverde Carolina Albano, che chiude al terzo posto con regolarità ed alcuni brillanti parziali.

Conclude invece in settima posizione la gialloverde Matilda Talluri, autrice anche lei di buoni piazzamenti ma penalizzata da una squalifica ed alcuni errori nella terza giornata di regate.

Le parole di Carolina al termine della manifestazione: “Regatare con temperature molto basse e condizioni di vento freddo da nord è sempre molto impegnativo e, passare molte ore in acqua ed attendere nelle lunghe pause tra le regate, ha reso tutto più difficile. Regatare sul Lago di Garda con il vento da nord rende spesso difficile la scelta della strategia da adottare. Anche se ho concluso il Campionato al terzo posto, sono comunque contenta per come ho superato in questo 2021 tutte le avversità dovute a non perfette condizioni fisiche che mi hanno impedito di allenarmi intensamente; quindi ora guardo con più ottimismo e determinazione al 2022”.

