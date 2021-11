Anzio, il comune lancia l’Open Day per il rilascio della carta di identità elettronica

Anzio – Implementare i servizi offerti dall’Ufficio Anagrafe della Città di Anzio ed accelerare il rilascio della carta di identità alla cittadinanza. Con questi due obiettivi, dal 13 novembre al 18 dicembre, tutti i sabato, l’Amministrazione De Angelis, ha pianificato l’Open Day per il rilascio dell’importante documento elettronico.

Sabato 13, 20 e 27 novembre e sabato 4, 11 e 18 dicembre 2021, nelle prime sei giornate dell’importante progetto, sarà possibile ottenere il nuovo documento recandosi presso l’Ufficio Anagrafe, ubicato nel Palazzo Comunale di Piazza Cesare Battisti n. 25, dalle ore 8:30 alle ore 12:30, previo appuntamento dedicato, che potrà essere richiesto al numero 06 98 4 99 269, attivo dal lunedì al venerdì, esclusivamente nella fascia oraria dalle ore 12:30 alle ore 13:30.

I cittadini dovranno munirsi di carta di identità scaduta, tessera sanitaria e n. 3 fototessera recenti. Il costo della C.I.E. è di euro 22,00 per il rinnovo e di euro 27,00 per i duplicati, a seguito di smarrimento (previa denuncia) o deterioramento. Il pagamento è in contanti. In caso di minori, per la validità del documento per l’espatrio, occorre la presenza di entrambi i genitori. Per chi avesse già un appuntamento prenotato in precedenza, per agevolare la cittadinanza, si chiede di darne comunicazione all’operatore dell’ufficio anagrafe per la relativa cancellazione.

Nel rispetto delle disposizioni anticovid, per ogni giornata dedicata, saranno ammessi cinquanta appuntamenti.

