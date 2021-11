Butini: “Entusiasmante Italnuoto in una stagione lunga, fino a Roma 2022”

Roma – L’Italia chiude la 21esima edizione dei Campionati Europei di nuoto in vasca corta vincendo per la quarta edizione consecutiva la classifica per nazioni avanti ai padroni di casa della Russia, piazzandosi al terzo posto del medagliere col maggior numero di medaglie conquistate (35; 7-18-10) alle spalle di Russia (11 ori) e Olanda (8 ori) e aggiornando quasi tutti i record della rassegna: record per numero di medaglie e di medaglie d’oro di Netanya eguagliato (7) però con sei atleti diversi, 29 atleti nelle finali individuali (15 uomini e 14 donne, uno in meno di Glasgow dove furono 17 uomini e 13 donne), 22 atleti a medaglia individuale (10 donne e 12 uomini), 63 presenze gara in finale (19 in più di Glasgow!), 78 primati personali con un record mondiale, due record europei e 23 record italiani. Numeri straordinari che aprono il triennio verso le Olimpiadi di Parigi 2024 e la stagione che culminerà con i Campionati europei di Roma (11-21 agosto).

Il commento del direttore tecnico Cesare Butini: “E’ stato un ottimo modo di aprire l’inedito triennio olimpico e non solo per le medaglie. A me preme sottolineare le prestazioni di tutta la squadra; alcune notevoli sono state realizzate da atleti alle prime esperienze internazionali che hanno avuto la capacità di rendersi subito protagonisti. La forza di questo gruppo è proprio la capacità di legare gli atleti giovani a quelli più esperti producendo stimoli ed emulazione che accresce l’intero ambiente. Gli esempi sono il podio dei 50 farfalla, con Matteo Rivolta e Thomas Ceccon insieme a medaglia malgrado appartengano a due generazioni completamente differenti, e l’impresa di Alberto Razzetti che è riuscito a battere il fenomeno Kristof Milak spinto anche dall’entusiasmo generato in squadra. A Kazan avevamo tre matricole: Federica Toma, Erika Gaetani e Michele Lamberti che ha conquistato tre medaglie, stabilendo un record italiano e un record del mondo in un pomeriggio. Le punte si sono confermate ad altissimi livelli, i giovani hanno compiuto enormi passi di crescita acquisendo esperienza internazionale. Parte dunque con entusiasmo una stagione densa di impegni: a metà dicembre avremo i mondiali in vasca corta; a seguire i mondiali in lunga a Fukuoka, i Giochi del Mediterraneo ad Orano e infine i Campionati europei di Roma. Bisognerà valutare, dopo la pausa invernale, quali saranno gli effetti sugli atleti di questo precoce inizio di stagione e regolarne l’attività successiva”.

Medagliere Italia (7-18-10)

ORO 4×50 mista maschile in 1’30″14 RM – 3/11

con Michele Lamberti 22″62 RI, Nicolò Martinenghi 25″14, Marco Orsi 22″17, Lorenzo Zazzeri 20″21

ORO Martina Carraro nei 100 rana in 1’04″01 pp – 3/11

ORO Nicolò Martinenghi nei 100 rana in 55″63 RI – 4/11

ORO Alberto Razzetti nei 200 farfalla in 1’50″24 RI – 5/11

ORO Marco Orsi nei 100 misti in 50″95 RI – 7/11

ORO Arianna Castiglioni nei 50 rana in 29″66 – 7/11

ORO Gregorio Paltrinieri negli 800 stile libero in 7’27″94 RE – RI – 7/11

ARGENTO Sara Franceschi nei 400 misti in 4’30″47 pp – 2/11

ARGENTO Matteo Ciampi nei 400 stile libero in 3’38″58 pp – 2/11

ARGENTO 4×50 stile libero maschile in 1’22″92 – 2/11

con Alessandro Miressi 21″20, Thomas Ceccon 20″82, Lorenzo Zazzeri 20″24, Marco Orsi 20″66

ARGENTO Michele Lamberti nei 50 dorso in 22″65 RI – 3/11

ARGENTO Michele Lamberti nei 100 farfalla in 49″79 pp – 3/11

ARGENTO Simona Quadarella negli 800 stile libero in 8’10″54 – 3/11

ARGENTO Margheria Panziera nei 200 dorso in 2’02″05 – 4/11

ARGENTO Lorenzo Zazzeri nei 50 stile libero in 20″84 pp – 4/11

ARGENTO Gregorio Paltrinieri nei 1500 stile libero in 14’13″07 – 4/11

ARGENTO Thomas Ceccon nei 200 misti in 1’52″49 RI – 5/11

ARGENTO Simona Quadarella nei 1500 stile libero in 15’34″16 – 5/11

ARGENTO Matteo Rivolta nei 50 farfalla in 22″14 RI – 6/11

ARGENTO 4×50 mixed stile libero in 1’29″40 – 6/11

con Alessandro Miressi 21″33, Lorenzo Zazzeri 20″59, Silvia Di Pietro 23″48 e Costanza Cocconcelli 24″00

ARGENTO Lorenzo Mora nei 200 dorso in 1’49″73 RI – 7/11

ARGENTO Alberto Razzetti nei 400 misti in 4’00″34 RI – 7/11

ARGENTO Benedetta Pilato nei 50 rana in 29″75 – 7/11

ARGENTO Alessandro Miressi nei 100 stile libero in 45″84 RI – 7/11

ARGENTO 4×50 mixed mista in 1’36″39 RI – 7/11

con Michele Lamberti 22″72, Nicolò Martinenghi 25″13, Elena Di Liddo 25″09, Silvia Di Pietro 23″45

BRONZO Marco De Tullio nei 400 stile libero in 3’38″80 pp – 2/11

BRONZO Ilaria Bianchi nei 200 farfalla in 2’05″43 – 4/11

BRONZO 4×50 mista femminile in 1’44″46 RI – 4/11

con Silvia Scalia 26″59, Arianna Castiglioni 29″36, Elena Di Liddo 24″97, Silvia Di Pietro 23″54

BRONZO Martina Rita Caramignoli nei 1500 stile libero in 15’37″33 – 5/11

BRONZO Alberto Razzetti nei 200 misti in 1’52″75 pp – 5/11

BRONZO Francesca Fangio nei 200 rana in 2’19″69 pp – 5/11

BRONZO Thomas Ceccon nei 50 farfalla in 22″24 – 6/11

BRONZO Nicolò Martinenghi nei 50 rana in 25″54 – 7/11

BRONZO Michele Lamberti nei 200 dorso in 1’50″26 pp – 7/11

BRONZO Silvia Di Pietro nei 50 farfalla in 25″09 – 7/11

Altre presenze in finale (totali 63; 57 individuali e 6 staffette);

Alessia Polieri nei 400 misti in 4’32″24 – 2/11 4×50 stile libero femminile in 1’37″02 – 2/11

con Elena Di Liddo 24″61 pp, Silvia Di Pietro 23″66, Costanza Cocconcelli 24″96, Chiara Tarantino 23″79

Silvia Di Pietro nei 50 stile libero in 24″37 – 3/11 Lorenzo Mora nei 50 dorso in 23″19 – 3/11 Arianna Castiglioni nei 100 rana in 1’04″75 – 3/11 Martina Rita Caramignoli negli 800 stile libero in 8’14″36 – 3/11 Marco Orsi nei 50 stile libero in 21″32 – 4/11 Alessia Polieri nei 200 farfalla in 2’07″95 – 4/11 Costanza Cocconcelli nei 100 misti in 59″10 – 4/11 Domenico Acerenza nei 1500 stile libero in 14’38″85 – 4/11 Fabio Scozzoli nei 100 rana in 56″34 – 4/11 Silvia Di Pietro nei 100 stile libero in 52″71 pp – 5/11 Matteo Rivolta nei 100 dorso in 50″07 pp – 5/11 Lorenzo Mora nei 100 dorso in 50″19 – 5/11 Martina Carraro nei 200 rana in 2’19″91 – 5/11 Silvia Scalia nei 50 dorso in 26″18 RI – 5/11 Elena Di Liddo nei 50 dorso in 26″39 – 5/11 Margherita Panziera nei 100 dorso in 57″53 – 6/11 Matteo Ciampi nei 200 stile libero in 1’42″82 pp – 6/11 Marco De Tullio nei 200 stile libero in 1’44″04 – 6/11 Elena Di Liddo nei 100 farfalla in 56″61 – 6/11 Ilaria Bianchi nei 100 farfalla in 57″98 – 6/11 Costanza Cocconcelli nei 200 misti in 2’08″59 pp – 6/11 Fabio Scozzoli nei 50 rana 25″79 – 7/11 Simona Quadarella nei 400 stile libero in 4’02″10 – 7/11 Pier Andrea Matteazzi nei 400 misti in 4’07″44 pp – 7/11 Lorenzo Zazzeri nei 100 stile libero in 46″19 pp – 7/11 Elena Di Liddo nei 50 farfalla in 25″43 – 7/11

Record Mondiali (1)

Staffetta 4×50 mista maschile in 1’30″14 – finale 3/11

con Michele Lamberti 22″62 RI, Nicolò Martinenghi 25″14, Marco Orsi 22″17, Lorenzo Zazzeri 20″21

Record Europei (2)

Staffetta 4×50 mista maschile in 1’30″14 – finale 3/11

con Michele Lamberti 22″62 RI, Nicolò Martinenghi 25″14, Marco Orsi 22″17, Lorenzo Zazzeri 20″21

Gregorio Paltrinieri negli 800 stile libero in 7’27″94 – finale 7/11

Record Italiani (23)

Michele Lamberti nei 50 dorso in 22″91 – batteria 2/11

Michele Lamberti nei 50 dorso in 22″79 – semifinale 2/11

Michele Lamberti nei 50 dorso in 22″65 – finale 3/11

Michele Lamberti nei 50 dorso in 22″62 – prima frazione 4×50 mista da record del mondo, finale 3/11

Staffetta 4×50 mista maschile in 1’30″14 – finale 3/11

con Michele Lamberti 22″62 RI, Nicolò Martinenghi 25″14, Marco Orsi 22″17, Lorenzo Zazzeri 20″21

Nicolò Martinenghi nei 100 rana in 55″63 RI – finale 4/11

Staffetta 4×50 mista femminile in 1’44″46 – finale 4/11

con Silvia Scalia 26″59, Arianna Castiglioni 29″36, Elena Di Liddo 24″97, Silvia Di Pietro 23″54

Matteo Rivolta nei 50 farfalla in 22″47 RI – batteria 5/11

Thomas Ceccon nei 200 misti in 1’52″49 RI – finale 5/11

Alberto Razzetti nei 200 farfalla in 1’50″24 RI – finale 5/11

Silvia Scalia nei 50 dorso in 26″18 RI – finale 5/11

Thomas Ceccon nei 50 farfalla in 22″19 RI – semifinale 5/11

Matteo Rivolta nei 50 farfalla in 22″14 RI – finale 6/11

Nicolò Martinenghi nei 50 rana in 25″37 RI – semifinale 6/11

Alessandro Miressi nei 100 stile libero in 45″87 RI – semifinale 6/11

Alessandro Miressi nei 100 stile libero in 45″84 RI – finale 7/11

Silvia Di Pietro nei 50 farfalla in 25″03 RI – semifinale 6/11

Lorenzo Mora nei 200 dorso in 1’50″17 RI – semifinale 6/11

Lorenzo Mora nei 200 dorso 1’49″73 RI – finale 7/11

Marco Orsi nei 100 misti in 50″95 RI – finale 7/11

Alberto Razzetti nei 400 misti in 4’00″34 RI – finale 7/11

Gregorio Paltrinieri negli 800 stile libero in 7’27″94 RE – RI – finale 7/11

Staffetta 4×50 mixed mista in 1’36″39 – finale 7/11

con Michele Lamberti 22″72, Nicolò Martinenghi 25″13, Elena Di Liddo 25″09, Silvia Di Pietro 23″45

Primati Personali (78)

Marco De Tullio nei 400 stile libero in 3’40″77 – batteria 2/11

Marco De Tullio nei 400 stile libero in 3’38″80 – finale 2/11

Matteo Ciampi nei 400 stile libero in 3’38″58 – finale 2/11

Costanza Cocconcelli nei 50 stile libero in 24″66 – batteria 2/11

Costanza Cocconcelli nei 50 stile libero in 24″45 – semifinale 2/11

Elena Di Liddo nella prima frazione della 4×50 stile libero in 24″61 – finale 2/11

Federica Toma nei 50 stile libero in 25″62 – batteria 2/11

Michele Lamberti nei 50 dorso in 22″91 RI – batteria 2/11

Michele Lamberti nei 50 dorso in 22″79 RI – semifinale 2/11

Michele Lamberti nei 50 dorso in 22″65 – finale 3/11

Michele Lamberti nei 50 dorso in 22″62 – prima frazione 4×50 mista da record del mondo, finale 3/11

Lorenzo Mora nei 50 dorso in 23″01 – batteria 2/11

Francesca Fangio nei 100 rana in 1’04”86 – batteria 2/11

Michele Lamberti nei 100 farfalla in 50″17 – batteria 2/11

Michele Lamberti nei 100 farfalla in 50″11 – semifinale 2/11

Michele Lamberti nei 100 farfalla in 49″79 – finale 3/11

Alberto Razzetti nei 100 farfalla in 50″83 – batteria 2/11

Alberto Razzetti nei 100 farfalla in 50″29 – semifinale 2/11

Giacomo Carini nei 100 farfalla in 51″82 – batteria 2/11

Sara Franceschi nei 400 misti in 4’30″47 – finale 2/11

Federica Toma nei 200 dorso in 2’07″76 – batteria 3/11

Lorenzo Zazzeri nei 50 stile libero in 20″92 – batteria 3/11

Nicolò Martinenghi nei 100 rana in 56″39 – batteria 3/11

Nicolò Martinenghi nei 100 rana in 55″63 RI – finale 4/11

Leonardo Deplano nei 50 stile libero in =21″47 – batteria 3/11

Federico Poggio nei 100 rana in 58″38 – batteria 3/11

Domenico Acerenza nei 1500 in 14’32″56 – batteria 3/11

Martina Carraro nei 100 rana in 1’04″01 – finale 3/11

Costanza Cocconcelli nei 100 stile libero in 53″56 – batteria 4/11

Costanza Cocconcelli nei 100 stile libero in 53″26 – semifinale 4/11

Chiara Tarantino nei 100 stile libero in 53″60 – batteria 4/11

Michele Lamberti nei 100 dorso in 50″86 – batteria 4/11

Federica Toma nei 50 dorso in 27″59 – batteria 4/11

Lorenzo Zazzeri nei 50 stile libero in 20″84 – finale 4/11

Alberto Razzetti nei 200 misti in 1’53″39 – semifinale 4/11

Alberto Razzetti nei 200 misti in 1’52″75 – finale 5/11

Silvia Di Pietro nei 100 stile libero in 52″75 – semifinale 4/11

Silvia Di Pietro nei 100 stile libero in 52″71 – finale 5/11

Lorenzo Mora nei 100 dorso in 50″12 – semifinale 4/11

Elena Di Liddo nei 50 dorso in 26″25 – semifinale 4/11

Elena Di Liddo nei 50 dorso in =26″39 – finale 5/11

Silvia Scalia nei 100 dorso in 57″15 – batteria 5/11

Federica Toma nei 100 dorso in 58″90 – batteria 5/11

Erika Gaetani nei 100 dorso in 59″52 – batteria 5/11

Matteo Ciampi nei 200 stile libero in 1’43″14 – batteria 5/11

Matteo Ciampi nei 200 stile libero in 1’42″82 – finale 6/11

Marco De Tullio nei 200 stile libero in 1’43″81 – batteria 5/11

Marco De Tullio nei 200 stile libero in 1’43″62 – semifinale 5/11

Michele Lamberti nei 50 farfalla in 22″81 – batteria 5/11

Matteo Rivolta nei 50 farfalla in 22″47 RI – batteria 5/11

Matteo Rivolta nei 50 farfalla in 22″27 pp – semifinale 5/11

Matteo Rivolta nei 50 farfalla in 22″14 RI – finale 6/11

Thomas Ceccon nei 50 farfalla in 22″54 – batteria 5/11

Thomas Ceccon nei 50 farfalla in 22″19 RI – semifinale 5/11

Thomas Ceccon nei 200 misti in 1’52″49 RI – finale 5/11

Matteo Rivolta nei 100 dorso in 50″07 – finale 5/11

Francesca Fangio nei 200 rana in 2’19″69 – finale 5/11

Alberto Razzetti nei 200 farfalla in 1’50″24 RI – finale 5/11

Silvia Scalia nei 50 dorso in 26″18 RI – finale 5/11

Francesca Fangio nei 50 rana in 30″80 – batteria 6/11

Lorenzo Zazzeri nei 100 stile libero in 46″67 – batteria 6/11

Lorenzo Zazzeri nei 100 stile libero in 46″37 – semifinale 6/11

Lorenzo Zazzeri nei 100 stile libero in 46″19 pp – finale 7/11

Leonardo Deplano nei 100 stile libero in 46″98 – batteria 6/11

Elena Di Liddo nei 50 farfalla in 25″37 =pp – batteria 6/11

Silvia Di Pietro nei 50 farfalla in 25″03 RI – semifinale 6/11

Costanza Cocconcelli nei 200 misti in 2’08″59 – finale 6/11

Nicolò Martinenghi nei 50 rana in 25″37 RI – semifinale 6/11

Alessandro Miressi nei 100 stile libero in 45″87 RI – semifinale 6/11

Alessandro Miressi nei 100 stile libero in 45″84 RI – finale 7/11

Lorenzo Mora nei 200 dorso in 1’50″17 RI – semifinale 6/11

Lorenzo Mora nei 200 dorso 1’49″73 RI – finale 7/11

Michele Lamberti nei 200 dorso in 1’52″01 – semifinale 6/11

Michele Lamberti nei 200 dorso in 1’50″26 pp – finale 7/11

Marco Orsi nei 100 misti in 50″95 RI – finale 7/11

Alberto Razzetti nei 400 misti in 4’00″34 RI – finale 7/11

Pier Andrea Matteazzi nei 400 misti in 4’07″44 pp – finale 7/11

Gregorio Paltrinieri negli 800 stile libero in 7’27″94 RE – RI – finale 7/11

Classifica Per Nazioni

38 delegazioni a punti

Italia 1073 Russia 1051 Olanda 580 Svezia 365 Polonia 328

Medagliere

20 nazioni a medaglia

Russia 11 – 5 – 8 = 24 Olanda 8 – 5 – 5 = 18 Italia 7 – 18 – 10 = 35

