Chi è Nunzia De Girolamo: carriera e vita privata

Nunzia De Girolamo sarà una delle protagoniste del nuovo appuntamento con Le Iene Show, che va in onda stasera, 09 novebre 2021, in prima serata su Italia 1. Le Iene è un programma televisivo di intrattenimento che va in onda dal 22 settembre 1997. Il programma è giunto ormai alla venticinquesima edizione.

La conduttrice, “Iena per una sera” della puntata di stasera, de Le Iene Show 2021 sarà l’attrice e comica Michela Giraud, che condurrà il programma con Nicola Savino e la Gialappa’s Band.

Chi è Nunzia De Girolamo

Nunzia De Giorolamo è nata a Benevento il 10 ottobre 1975. E’ una conduttrice televisiva ed ex politica italiana. Figlia di Nicola De Girolamo, direttore del Consorzio agrario locale. Dopo essersi diplomata presso il liceo classico Pietro Giannone di Benevento, si è iscritta alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università La Sapienza di Roma. Conseguita la laurea, ha intrapreso la carriera forense, occupandosi di diritto civile, diritto del lavoro, diritto commerciale e bancario. Contemporaneamente alla pratica forense, ha collaborato con l’Università degli Studi del Sannio e con l’Università degli Studi del Molise.

La carriera

Nunzia De Girolamo è stata deputata per due legislature, la XVI e la XVII; inoltre, dal 28 aprile 2013 al 27 gennaio 2014 è stata Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali nel governo Letta. Si è impegnata in politica, diventando coordinatrice cittadina di Forza Italia a Benevento nell’ottobre 2007. Alle elezioni politiche del 2008 viene candidata ed eletta deputato alla Camera dei deputati, nella lista de Il Popolo della Libertà. Successivamente diventa membro del Consiglio Direttivo PdL alla Camera.

Il 28 aprile 2013 giura nelle mani del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano come Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali nel governo di larghe intese tra PdL, Partito Democratico, Scelta Civica e Unione di Centro, guidato da Enrico Letta.

Da luglio 2018, Nunzia De Giorlamo, ha una rubrica sul quotidiano Il Tempo dal titolo “Nunzia Vobis”[13] e una rubrica settimanale sul quotidiano Libero dal titolo “Piazza del Popolo”, mentre a settembre inizia una collaborazione con Non è l’Arena, programma di LA7 condotto da Massimo Giletti. Dal 30 marzo 2019 partecipa come concorrente alla quattordicesima edizione del talent show Ballando con le stelle, gareggiando in coppia con il ballerino professionista Raimondo Todaro[15] e il 30 settembre prende parte a Stasera tutto è possibile su Rai 2. Il 13 febbraio 2021 debutta come conduttrice su Rai 1 con il programma di attualità Ciao Maschio.

Vita privata

Nunzia De Girolamo 1 si è sposata il 23 dicembre 2001 in municipio con il deputato del Partito Democratico, ex ministro per gli affari regionali e le autonomie nel governo Conte II, Francesco Boccia. Il 9 giugno 2012 la coppia ha avuto una bambina. (Foto – Facebook @nunziadegirolamo.ufficiale)

(Il Faro online)