Circeo, Luciano Magnanti è il delegato al Tecnologico

San Felice Circeo – Il sindaco di San Felice Circeo, Giuseppe Schiboni, ha nominato Luciano Magnanti delegato al Tecnologico.

Il consigliere, eletto in Lista civica e successivamente passato nelle file della Lega Salvini Premier, è stato chiamato a rafforzare la squadra dell’amministrazione comunale.

“Siamo lieti che la Lega abbia accettato il nostro invito ad allargare il gruppo di lavoro del Comune per migliorare ulteriormente i servizi ai cittadini – ha spiegato il primo cittadino di San Felice Circeo – Il periodo pandemico non è ancora passato, motivo per il quale la convergenza di tutte le forze politiche per il bene della nostra comunità è fondamentale.”

“In un momento nel quale siamo chiamati ad aumentare la velocità e la qualità di risposta alle richieste dei cittadini – ha dichiarato Avanzino Capponi, coordinatore comunale Lega Salvini Premier – fare squadra diventa uno strumento prioritario. Per tale ragione, abbiamo dato la nostra disponibilità alla richiesta del sindaco di collaborare per potenziare il settore tecnologico, accettando la delega al consigliere Magnanti, nomina che ha incontrato la soddisfazione dei vertici del partito per la nuova sinergia con la lista civica del sindaco Schiboni.”

