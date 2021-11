Covid-19, a Fiumicino curva dei positivi ancora in salita: il bollettino del 9 novembre

Fiumicino – “Secondo il report della Asl Rm3 di oggi, in questo momento in città ci sono 154 persone positive al covid-19”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

“Rispetto all’ultimo aggiornamento abbiamo 23 nuovi casi e 20 persone guarite – spiega il sindaco – con un’età media di 38 anni. Il rapporto con la popolazione totale è pari a 0.19 e la maggior parte dei casi riguardano donne (93)”.

“Ad avere l’incidenza maggiore sono sempre Isola Sacra e Fiumicino che insieme raggiungono il 61% del totale dei casi – prosegue ancora Montino -, mentre Fregene conta il 12% del totale”.

“La nostra regione ha superato il 27% di terze dosi agli over 80, ma ricordo che possono accedere al booster tutte le persone che abbiano compiuto i 60 anni di età, oltre al personale sanitario e alle persone fragili”.

“E’ importate tenere alto il livello di protezione dato dal vaccino – conclude -, quindi invito tutte e tutti coloro che rientrano in queste categorie ad affrettarsi a prenotare la terza dose, sempre che siano passati 6 mesi dalla seconda somministrazione. Ma soprattutto invito chiunque non avesse ancora chiesto neanche la prima dose a farlo immediatamente. Se oggi la situazione è radicalmente migliore di quella di un anno fa è proprio grazie ai vaccini”.

