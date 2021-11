Il tweet di Papa Francesco: “La minaccia dell’antisemitismo è una miccia che va spenta”

Città del Vaticano - "Impegniamoci a promuovere una educazione alla fraternità, così che i rigurgiti di odio che vogliono distruggerla non prevalgano. La minaccia dell'antisemitismo, che ancora serpeggia in Europa e altrove, è una miccia che va spenta". Lo ribadisce Papa Francesco in un tweet postato sul suo account @Pontifex (e tradotto in nove lingue), nell'anniversario della "Notte dei cristalli", i pogrom antisemiti che scoppiarono su scala nazionale nella Germania nazista nella notte tra il 9 e il 10 novembre 1938. Non è la prima volta che Bergoglio mette in guardia sull'antisemitismo: più recentemente lo ha fatto durante il suo viaggio apostolico a Budapest (leggi qui).

Impegniamoci a promuovere una educazione alla fraternità, così che i rigurgiti di odio che vogliono distruggerla non prevalgano. La minaccia dell’antisemitismo, che ancora serpeggia in Europa e altrove, è una miccia che va spenta. — Papa Francesco (@Pontifex_it) November 9, 2021

