Roma – Prima seduta con l’insediamento del Presidente e della Giunta al IX Municipio Roma Eur. Alla votazione del Presidente del Consiglio e dei Vice Presidenti in garanzia delle opposizioni, il Centrodestra si divid. Il motivo? Fratelli D’Italia ha votato le coalizioni di Sinistra e del Movimento 5 Stelle.

“Assurdo e di un’inaffidabilità palese l’atteggiamento del gruppo Fratelli D’Italia del IX Municipio di Roma . afferma Piero Cucunato, Capogruppo della Lega in IX Municipio di Roma Capitale – che si accorda con le opposizioni Sinistre e con il M5S, di fatto escludendo e rompendo l’alleanza di Centrodestra e la coalizione originaria con cui si è andati al voto nelle ultime elezioni amministrative. Un atteggiamento che la dice lunga su quanto era valido, affidabile e adeguato il candidato Presidente di Fratelli D’Italia, scelto per guidare il IX Municipio Roma Eur.

Dispiace – prosegue Cucunato – constatare come questi accordi con le Sinistre e il M5S, ovvero partiti avversi durante le competizioni amministrative, vengano premiati dal partito Fratelli D’Italia a discapito del gruppo Lega Salvini Premier, che ha sostenuto lealmente in campagna elettorale insieme a Forza Italia la coalizione di Centrodestra.

Per questo non riteniamo più di poter essere garantiti nella Commissioni Trasparenza e Garanzia, affidata oggi allo stesso gruppo di Fratelli D’Italia come compenso – da parte delle Sinistre e del M5S – per l’appoggio ricevuto negli incarichi di Vice Presidente. Una trasversalità che ci fa riflettere e ci preoccupa, specie quando pensiamo a cosa potrà succedere quando si voteranno atti importanti per i territori e i cittadini durante tutta la prossima consiliatura.

Dopo i fatti di oggi, seguite alle dimissioni del candidato Sindaco Michetti, in quota anche lui a Fratelli D’Italia, che nello stesso modo ha tradito migliaia di elettori di centro destra.

Prendiamo le distanze da questo modo mercatale di fare politica – conclude CIcunato -, dove il gruppo di Fratelli del IX Municipio ha tradito in modo palese il mandato degli elettori di Centrodestra, favorendo così partiti e coalizioni avverse, con progetti e linee politiche che nulla hanno a che fare con il programma presentato in campagna elettorale dalla coalizione di cui facevano parte con la Lega e Forza Italia “.