La Lega Fiumicino plaude a De Vecchis: “Il Da Vinci sia un hub per grandi compagnie”

Fiumicino – “Vogliamo ringraziare il Senatore William De Vecchis per aver portato nelle sedi competenti una delle battaglie che da sempre caratterizza la Lega di Fiumicino: il rilancio dell’aeroporto Leonardo da Vinci e l’individuazione di un terzo scalo a Frosinone all’interno del quale delocalizzare i low cost”.

A parlare sono Federica Poggio e Vincenzo D’Intino della Lega Salvini Premier di Fiumicino che commentano positivamente l’intervento del senatore De Vecchis.

“Abbiamo sempre chiesto a gran voce un piano aeroporti nazionale che garantisse una differenziazione qualitativa dei voli. A Fiumicino le tratte più importanti, quelle delle grandi compagnie, capaci di attrarre un turismo di qualità.

E l’individuazione di un terzo scalo, per esempio a Frosinone come sottolineato dal Senatore De Vecchis, interamente dedicato ai low cost. Così come avviene in tutti gli aeroporti del Mondo. Una necessità ormai indifferibile visto il congestionamento di Ciampino.

Non si tratta di ‘svalutare’ l’operato low cost che danno ‘da mangiare’ a tantissimi cittadini di Fiumicino. Ma evitare che all’interno di un unico hub ci possa essere una guerra delle tariffe a ribasso che possa convincere compagnie di prestigio a investire su aeroporti di altre regioni, tagliare le gambe alla nuova Ita e incidere negativamente sul costo del lavoro”.