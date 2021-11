Fiumicino – Erano stati promessi da tempo e a un mese esatto dall’ultimo annuncio dell’assessore Caroccia, questa mattina Anas ha avviato i lavori di manutenzione del ponte “della Scafa” sulla statale 296 tra i km 4 e 6,860 a Fiumicino. I lavori, fanno sapere da Anas, hanno l’obiettivo di riorganizzare la piattaforma stradale, la larghezza della piattaforma attuale sostanzialmente verrà mantenuta andando a migliorare la sicurezza sia dell’utenza stradale che pedonale.

Con la nuova configurazione verrà messa in sicurezza la zona pedonale con la creazione di un percorso protetto dalla barriera di sicurezza stradale e da un parapetto lato mare dotato di rete metallica anti-lancio, a protezione dei natanti e dei sottoservizi presenti.

di 20 Galleria fotografica ponte della scafa









In questa prima fase dell’ampio intervento di manutenzione, si andrà ad intervenire nell’intradosso del ponte (lato Ostia), in particolare verranno manutenuti e ripristinati i distacchi di copriferro ed i ferri di armatura scoperti ed ossidati, l’intradosso del ponte, al momento, presenta diverse parti ammalorate dovute all’ubicazione dell’opera e all’infiltrazione delle acque di piattaforma. Gli interventi verranno effettuati localmente al di sotto del ponte grazie all’utilizzo di un pontone galleggiante con cestello.

Successivamente saranno installate delle nuove barriere di sicurezza anche in relazione agli importanti volumi di traffico ed alla tipologia di veicoli presenti ed in considerazione del tipo di strada (extraurbana secondaria). Al fine di garantire il corretto funzionamento delle barriere di sicurezza verrà anche eseguito un intervento di rinforzo della soletta dell’opera d’arte.

Sempre nell’ambito dei lavori di manutenzione, verrà eseguito il rifacimento della pavimentazione e dei giunti stradali, al fine di rimuovere i due dossi esistenti su tutta la larghezza della piattaforma attuale con l’installazione di un nuovo giunto di dilatazione inserito nel solo spessore della pavimentazione.

La nuova pavimentazione maggiormente performante e, in generale, di maggiore spessore verrà realizzata mediante l’utilizzo di inerti leggeri così da non aggravare il valore totale dei pesi permanenti non strutturali.

I lavori, dell’importo di 1,4 milioni di euro, avranno una durata di 153 giorni e saranno organizzati in maniera tale da ridurre al minimo i disagi, garantendo la transitabilità in entrambi i sensi di circolazione con la sola limitazione dell’istituzione del senso unico alternato durante le fasi di lavorazione che interesseranno il rifacimento della pavimentazione e dei giunti.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino