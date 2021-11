Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Anche i primi giorni della nuova settimana saranno caratterizzati dalla presenza del vortice mediterraneo ad ovest dell’Italia, così come si è chiusa la settimana scorsa. Bloccato dall’anticiclone che continuerà a rinforzarsi sull’Europa centrale il vortice sarà impossibilitato ad abbandonare le acque mediterranee e intorno al suo centro continueranno a ruotare impulsi di instabilità che coinvolgeranno anche molte delle nostre regioni nei prossimi giorni. Dovremo fare i conti inoltre con una ventilazione piuttosto tesa nordorientale, innescata dal vortice di bassa pressione intorno a cui soffieranno i venti a rotazione ciclonica.

METEO MARTEDÌ 09 NOVEMBRE. Ampie schiarite sono attese su parte delle regioni settentrionali, specie alpine, salvo addensamenti che impegneranno la bassa Val Padana con qualche debole pioggia sul basso Piemonte e spruzzate di neve sulle Alpi Marittime dai 1500m, in serata qualche pioggia anche su ovest Emilia e Liguria. Nuvolosità irregolare sulle regioni del Centro-Sud peninsulare con qualche schiarita in più sul versante tirrenico ma anche con qualche pioggia al mattino su Toscana, Campania e Calabria, la sera anche sul medio-alto Lazio. Addensamenti più compatti sul versante adriatico con qualche debole pioggia, un po’ più frequente su basse Marche e Abruzzo. Instabile sulle isole maggiori con rovesci e temporali a tratti forti la sera in Sardegna con possibili nubifragi sul versante tirrenico, nella prima parte della giornata anche in Sicilia. Venti tesi da est-nordest, anche forti su Mar Ligure e di Sardegna.

Evoluzione meteo Lazio

MARTEDI’: bel tempo prevalente seppur con nubi in transito, spesso a carattere variabile o altenate a schiarite. Previsti nuovi spunti piovosi, specie tra pomeriggio e sera, su Ovest Lazio, Arcipelago, viterbese e bassa Toscana. Ventilazione moderata di Grecale, forte su Appennino e coste tosco-laziali. Mare mosso al largo.

Commento del previsore Lazio

Continuano le regioni del Medio Tirreno ad essere interessate da umide correnti atlantiche che determineranno il fiorire di piogge sparse sui settori centro-occidentali di Toscana e Lazio, in particolare tra tardo pomeriggio e notte. Andrà meglio altrove con tempo sostanzialmente asciutto e a tratti anche assolato. Venti in riforzo prima da Grecale poi da Scirocco. Possibile arrivo di aria più fredda tra 16 e 20 novembre.

