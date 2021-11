Processo per evasione fiscale: assolto Gigi D’Alessio

Roma – Il cantante Gigi D’Alessio è stato assolto dal Tribunale di Roma con la formula ‘perché il fatto non sussiste’ nel procedimento davanti al giudice monocratico per reati fiscali. Assolti anche gli altri 4 imputati.

Il processo era nato da un’inchiesta dei pm capitolini per una presunta evasione fiscale di circa 1,7 milioni di euro fra Ires e Iva non versata. Insieme a D’Alessio erano finite a processo altre quattro persone. I fatti risalivano al 2010 e le accuse erano di occultamento delle scritture contabili. Il pm aveva chiesto una condanna a 4 anni per il cantante e a 2 anni per gli altri imputati.

“La sentenza rende giustizia all’uomo prima che all’artista. Il tribunale di Roma, oggi, ristabilisce la verità a distanza di dieci anni dalle ipotesi accusatorie, rimaste prive di riscontro, riconoscendo la legittimità dell’operato dell’artista, che ha sempre creduto che la giustizia riconoscesse l’assoluta legittimità del suo agire. Il tempo è galantuomo”, hanno detto gli avvocati Pierpaolo Dell’Anno Giuseppe Murone e Gennaro Malinconico, difensori del cantante e degli altri quattro imputati. (fonte Adnkronos)