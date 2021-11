Regione Lazio, Andrea Napoletano è il nuovo Capo di Gabinetto della Giunta Zingaretti

Andrea Napoletano è il nuovo Capo di Gabinetto della Regione Lazio. La Giunta regionale ha approvato la sua nomina, su proposta del presidente Zingaretti.

Già Direttore dell’Ater Roma Andrea Napoletano è stato, dal 2017 al 2018, presidente dell’Autorità Garante per la sorveglianza presso il Ministero dello Sviluppo Economico, dove dal 2016 al 2018 ha ricoperto anche l’incarico di segretario generale e capo della segreteria tecnica del Ministro.

Dal 2013 al 2016 è stato direttore del Dipartimento attrazione investimenti esteri dell’ICE, Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane. In passato è stato anche Vicepresidente della Waipa, World Association of Investment Promotion Agencies, e Consigliere economico del Viceministro dello Sviluppo Economico.

Bonafoni (Civica Zingaretti): “Un profilo di alta competenza. Congratulazioni a Napoletano”

“Congratulazioni e auguri di buon lavoro al nuovo Capo di Gabinetto della Regione Lazio Andrea Napoletano, nominato dalla Giunta regionale su proposta del presidente Nicola Zingaretti”. Così in una nota la capogruppo della Lista Civica Zingaretti al Consiglio regionale del Lazio Marta Bonafoni.

“Un profilo di alta competenza, – spiega la Capogruppo – da Direttore dell’Ater Roma a presidente dell’Autorità Garante per la sorveglianza al Mise a Segretario Generale e Capo della segreteria tecnica del ministro dello Sviluppo Economico, che si pone in continuità con quello del Capo di Gabinetto uscente, Albino Ruberti. Sono certa che col suo valore e il suo impegno sarà portare avanti il grandissimo e prezioso lavoro di Ruberti e accompagnare al meglio l’ultimo anno e mezzo di legislatura”.

