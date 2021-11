Risanamento idrogeologico a via Siliqua, Severini: “Ottimo risultato. Ora si proceda con l’iter procedurale”

Fiumicino – “Apprendiamo con soddisfazione l’approvazione in Giunta del progetto definitivo per i lavori di ristrutturazione e risanamento idrogeologico su via Siliqua, ad Aranova. Ora che la fase progettuale si è conclusa, auspichiamo che cominci quanto prima tutto l’iter procedurale che permetta di arrivare velocemente alla gara di appalto ed all’inizio dei lavori”. Così, in una nota stampa, Roberto Severini, capogruppo della lista civica Crescere Insieme.

“Sappiamo bene – spiega il Capogruppo – che l’approvazione del progetto definitivo non significa che tutto sia pronto per cominciare l’opera: si tratta di un primo passo al quale ne devono seguire molti altri e, speriamo, nel più breve tempo possibile. Ringrazio l’assessore Caroccia e i dirigenti per aver ascoltato e valutato le richieste formulate dai residenti da me incontrati più volte sul posto”.

“Questa approvazione – conclude Severini – è la dimostrazione che quando c’è collaborazione non c’è opposizione e l’unire le forze permette di arrivare al risultato desiderato, insieme“.

