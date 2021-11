Allarme igienico a Pomezia, ultimatum del Comune ad Ater: “Intervenire subito”

Pomezia – Dopo anni di lamentele da parte dei cittadini di Pomezia, costretti a vivere nel disagio a causa del degrado presente nelle case popolari della città, finalmente arriva la svolta.

Il sindaco di Pomezia, Adriano Zuccalà, ha firmato tre ordinanze sindacali in cui chiede ad Ater di intervenire nelle case popolari di via dei Giardini a Santa Procula, Piazzale delle Regioni e via Ugo La Malfa a Pomezia. Nelle ordinanze si parla di “rischi per la pubblica incolumità”.

Nelle case di via Ugo La Malfa sono stati riscontrati i seguenti rischi, elencati nell’ordinanza n.35 del 4 novembre 2021: lesioni e segni di umidità persistente sulle tamponature; impianti idrici antincendio non funzionanti; infiltrazioni di acqua piovana dai terrazzi; perdita idrica nelle fondazioni. Nell’insediamento residenziale di piazzale delle Regioni, invece, tra i vari problemi, anche “la rottura delle tubazioni pluviali, l’impianto idrico antincendio non funzionante, infiltrazioni di acqua piovana dal terrazzo della Scala A e perdita idrica al di sotto del locale ex centrale termica”. Nelle case di via dei Giardini a Santa Procula i residenti si sono lamentati del continuo malfunzionamento dell’impianto di smaltimento delle acque reflue.

Grazie alle varie segnalazioni, il Comune ha chiesto ad Ater di intervenire per risolvere tutti i problemi e di farlo entro 30 giorni dalla data di notifica dell’atto. Poi l’ultimatum del Comune alla fine delle ordinanze: “La mancata ottemperanza a quanto ordinato comporterà l’assunzione dei conseguenti provvedimenti di carattere amministrativo, civile e penale, a tutela della igiene e salute pubblica, giusta fra l’altro il comma 7-bis dell’art. 50 del citato D.Lgs. 267/2000”.

In arrivo 270mila euro da Ater per le case popolari di Pomezia

“La Regione ha approvato un piano di investimenti di oltre 3,5 milioni – si legge in un post facebook del sindaco di Pomezia – per la manutenzione straordinaria degli alloggi popolari. Tra questi, sono stati stanziati fondi per la manutenzione straordinaria degli insediamenti residenziali di Pomezia di: via Filippo Turati, dal civico 2 al 12; piazzale delle Regioni 5 e via Singen 30/38, per un importo complessivo di 270 mila euro”.

“Una notizia importante – sottolinea Zuccalà -, che accoglie le nostre richieste formulate nei giorni scorsi all’Ater con apposita ordinanza di verificare il rispetto delle norme igienico-sanitarie e avviare tutti quegli interventi volti a ripristinare le condizioni di sicurezza degli immobili”.

