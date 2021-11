Ardea, scoppia la “guerra di carta”. Sindaco contro tutti

Ardea – Scoppia la polemica sui social per il conferimento della carta ad Ardea. E’ bastato un “errore” del primo cittadino per far partire l’ironia nel web e mandare nel caos i cittadini che pensavano di aver capito le regole del nuovo conferimento.

L’8 novembre sono entrate in vigore le nuove regole per la raccolta differenziata e nonostante l’incontro del 5 novembre tra Sindaco, ditta e cittadini per chiarire ogni dubbio, le domande restano e i problemi anche.

A generare confusione tra i residenti è stato un post di Savarese pubblicato sulla sua pagina Facebook, in cui spiegava le regole del conferimento di carta e cartone, sottolineando che per la carta è preferibile “non usare un sacco di plastica in quanto non può essere recuperato con questa frazione”, ma sarebbe meglio utilizzare “una scatola di cartone”.

Nel post sono state pubblicate anche le istruzioni della ditta che gestisce il servizio, nelle quali è stato esplicitamente scritto “scatoloni di carta interi” nella sezione “Cosa non conferire”. Da qui l’ironia degli utenti, che hanno iniziato a sottolineare l’errore nei vari gruppi Facebook e su Instagram.

Non è tardata ad arrivare la risposta del Sindaco, che ha chiarito velocemente il malinteso: “Non pensavo fosse così difficile. Ora forse è più chiaro. Per aiutare gli operatori e non sprecare inutilmente spazio nel mezzo di raccolta, non lasciare i cartoni interi“, ha scritto su Facebook Savarese.

“Se poi vogliamo evitare di aggiungere plastica inutile – continua -, possiamo usare una scatola di cartone come contenitore per la carta e il cartone compattato, ma se non ce l’avete anche un mastello che sarà recuperato può andar bene. Comunque grazie a quei cittadini così attenti da ironizzarci sopra: cartone si, cartone no … la terra dei cachi”, ha concluso Savarese. Questo però non è bastato a placare gli utenti e le loro domande.

Sembra che il nuovo slogan per la raccolta differenziata, “Famola bene”, scelto dalla ditta, sia ancora una chimera per Ardea.

