Aviaria sul litorale romano, Baccini: “Tenere alta la guardia per evitare conseguenze”

Fiumicino – “Il problema di influenza aviaria che ha colpito l’area di Ostia (leggi qui) facendo predisporre un’area di sorveglianza che entra nel nostro comune (leggi qui) non può essere sottovalutato. Invitiamo per questo le autorità a non abbassare la guardia e a fornire informazioni puntuali e utili alla prevenzione di eventuali situazioni di rischio“. Lo afferma il consigliere comunale Mario Baccini, commentando l’ordinanza in merito all’allerta sul focolaio di aviaria.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino