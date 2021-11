Cimitero di Latina, Codici denuncia: “Riprendono le diffide di Ipogeo”

Latina – “Come purtroppo era sino troppo facilmente prevedibile, terminata la fase elettorale Ipogeo ha ripreso a far pervenire ai concessionari di sepolture presso il cimitero di Latina, lettere di diffida a versare somme per motivi non meglio specificati” – a parlare l’associazione Codici di Latina.

“Ad avviso di Codici queste richieste, persino contenenti la minaccia di azioni legali, potrebbero essere in parte non giustificate, soprattutto qualora esse dovessero fare riferimento a sepolture antecedenti l’approvazione del Regolamento cimiteriale di fine 2008.

Codici, come sempre, è a disposizione dei cittadini destinatari di tali missive che vogliano far esaminare la propria posizione.

Da qualche giorno in qua, inoltre, presso il cimitero sono stati affissi avvisi che invitano a recarsi presso gli uffici della società concessionaria.

Tali avvisi fanno riferimento al Regolamento approvato dal consiglio comunale di Latina il 29 aprile scorso e ferocemente avversato da Codici e da alcune altre Associazioni proprio nella parte dell’art. 112 richiamata negli avvisi stessi.

L’affissione del manifesto, tuttavia, non può che far temere l’avverarsi delle previsioni di Codici, il cui responsabile, Antonio Bottoni, aveva facilmente previsto che l’approvazione del regolamento di polizia mortuaria, nella formulazione fortemente voluta dalla precedente amministrazione comunale e senza alcuna possibilità di modificare l’articolato dell’art. 112, avrebbe comportato la necessità per i cittadini di doversi attivare per tutelare i propri diritti di concessionari di sepolture antecedenti il mese di novembre 1991.

Anche in questo caso Codici è a disposizione dei cittadini per l’esame delle singole posizioni, relativamente alla richiesta di recarsi presso gli uffici della concessionaria, al fine di verificare la reale situazione ed evitare di incorrere in possibili errori.

I cittadini che dovessero sentirsi interessati, pertanto, potranno rivolgersi presso la sede Codici di Latina al fine di approfondire l’argomento per la parte che li riguarda, previo appuntamento telefonico al 335/6689009″.

