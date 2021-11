Da Ostia al Nazareno, i Giovani Dem: “Non partecipiamo a spartizioni, Letta ci ha capiti”

Ostia – “Siamo contenti di esser riusciti ad incontrare il segretario nazionale del nostro partito. Abbiamo parlato di cosa significa mettere al centro della politica i giovani: non solo attuando misure a favore della nostra generazione, ma anche favorendo la nascita di metodi nuovi nel fare politica e di nuove posizioni politiche, a volte anche in parte diverse dalla linea del Partito democratico”.

A raccontare quanto discusso dai Giovani Democratici del Municipio X con Enrico Letta – che li ha ricevuti nella mattinata di mercoledì 10 novembre dopo un lungo presidio al Nazareno (leggi qui) – è la loro segretaria di partito, Giorgia Cirelli.

“Abbiamo parlato del correntismo sfrenato che ha portato alla formazione della giunta del nostro Municipio (leggi qui), ma che, in realtà, è un fenomeno diffuso in tutta Italia; il tema è stato condiviso dal Segretario e, anzi, abbiamo ribadito insieme l’esigenza di essere critici nei metodi e nei contenuti da dentro il partito per poter riaffermare una dinamica collettiva al servizio dei cittadini, innanzitutto, invece che limitarsi a funzionare come meri uffici di collocamento”.

“Questo incontro – spiega Cirelli – segue il colloquio avuto da Margherita e Raffaele ieri in Campidoglio con il sindaco Roberto Gualtieri, che ha riconosciuto l’importanza e la centralità delle vicende di questi giorni nel Municipio X. La sua decisione di ritirare le deleghe in materia di Litorale al Municipio X (leggi qui) è per noi un grandissimo risultato, che è stato condiviso anche dal presidente Falconi, perché conferisce al mare e alle spiagge una nuova centralità strategica per l’intera città di Roma”.

“Abbiamo rappresentato al Segretario, così come al Campidoglio, la necessità che il partito, a tutti i livelli, incluso nel nostro Municipio, approfittando della sentenza del Consiglio di Stato intervenuta proprio ieri che ha dichiarato l’illegittimità delle proroghe di tutte le concessioni balneari oltre il 2023 (leggi qui), si dissoci una volta per tutti da chiunque intenda tutelare gli interessi (oramai definitivamente scardinati persino dal Consiglio di Stato) di una lobby che ha condizionato per troppo tempo il tessuto sociale ed economico del nostro territorio”.

“Proprio per rispondere alla necessità di compiere un passo in questa direzione, abbiamo riferito al segretario nazionale che, alla richiesta del Sindaco di indicare una persona che potesse incarnare i nostri valori all’interno di una giunta municipale che continua comunque a conservare gran parte degli elementi di criticità da noi manifestati in questi giorni, abbiamo risposto indicando il nome di Ilaria Meli, giovanissima ricercatrice in sociologia dell’Università Sapienza, collaboratrice del professor Nando Dalla Chiesa all’Università di Milano e con lui dottorata con una tesi sulla criminalità organizzata del Municipio X. Questo suo lavoro di ricerca, svolto secondo un approccio sociale (e non strettamente giuridico), ha portato alla luce i rapporti e le dinamiche territoriali che hanno rappresentato terreno fertile per lo sviluppo di consorterie criminali e interessi particolari che hanno condizionato in negativo la vita del litorale”.

“Abbiamo deciso di non partecipare ad alcuna spartizione, ma di creare un prezioso precedente di metodo, guardando all’esterno della cerchia ristretta del nostro partito, e affidando una responsabilità di governo ad una persona che per la propria competenza, freschezza ed estraneità alle dinamiche interne, possa realmente costituire un argine a tutte quelle dinamiche rispetto alle quali abbiamo in questi giorni manifestato i nostri timori”, sostengono i Giovani Dem di Ostia.

“La presenza di Ilaria Meli all’interno della giunta sarà un chiaro segno di discontinuità rispetto alle logiche e alle modalità in cui si è formata parte della giunta, non solo per il fatto di essere un volto nuovo, ma per le battaglie che rappresenta e per le quali mai si stancherà di lottare. La sua competenza e la sua professionalità saranno uno strumento fondamentale al servizio dei cittadini e del territorio, mettendoli davanti ad ogni sorta d’interesse personale. Siamo contenti di esser riusciti a tornare in sintonia con il presidente Falconi, il quale ha accolto e compreso la necessità di un segnale di discontinuità che scaturisce, anche, dalla presenza di Ilaria Meli all’interno della giunta”.

“Abbiamo poi raccontato al Segretario che come Giovani Democratici Municipio X vogliamo portare discontinuità nel metodo anche nella nostra giovanile, dal locale al nazionale; perché ad oggi all’interno della nostra organizzazione si hanno le medesime dinamiche e le medesime problematiche che si hanno all’interno partito. Questo è il nostro obiettivo per il futuro, perché le ragazze e i ragazzi dei Giovani Democratici dovranno essere la futura (ma anche l’attuale) classe dirigente di questo partito e l’organizzazione giovanile deve essere, quindi, la prima ad abbandonare e cambiare queste logiche per poter formare una vera classe dirigente che possa guidare il paese nell’interesse dei cittadini”.

“Noi ci siamo e non arretreremo di un passo, continuando in ogni sede a denunciare ogni criticità, sempre al servizio della nostra comunità”, conclude la segretaria di partito.

