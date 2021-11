Fiumicino, Berardo: “Un pool di professionisti sottoscrive il progetto di Terzo Polo”

Fiumicino – “Questa settimana è avvenuto l’incontro di un pool di professionisti, in un prestigioso studio legale della Capitale, per la sottoscrizione del programma di Terzo Polo, progetto che sarà presentato all’apertura della campagna elettorale in vista delle prossime elezioni amministrative di Fiumicino. La finalità principale delle nostre liste civiche è quella di far partecipare attivamente il cittadino alla vita politica e amministrativa della città”.

La fa sapere, in una nota, Alessio Berardo, responsabile di Terzo Polo, che aggiunge: “Sappiamo che alcuni partiti, in particolare di destra, sminuiscono questo progetto, supponendo che sia finalizzato alla ‘divisione interna’ in fazioni contrastanti (ovvero alla dispersione di quelli che considerano i ‘loro’ voti) ma noi non siamo interessati ai giochi di potere, né tantomeno alla spartizione dell’elettorato. Se qualcuno è disturbato dal nostro lavoro e dalla nostra presenza, allora quel qualcuno dovrebbe interrogarsi su cosa sia il bene collettivo e sulla reale natura della propria vocazione politica”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino