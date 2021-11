Fiumicino, dal 13 novembre riaprono i centri anziani

Fiumicino – “Dopo oltre un anno di chiusura, riaprono anche i centri anziani“. Lo fa sapere il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, che annuncia anche la data: “A seguito di una riunione che abbiamo tenuto insieme all’assessora Colonna e i dirigenti Cinquepalmi e Cafaro con i presidenti dei centri anziani abbiamo concordato che dal 13 novembre possono riaprire tutti i centri anziani della città. Naturalmente, a loro discrezione e in base ad esigenze particolari, possono scegliere di rinviare di qualche giorno”.

“Durante la riunione sono emerse alcune esigenze, anche di piccoli interventi, di cui gli uffici si sono fatti carico e che stiamo programmando per le prossime settimane. Intanto, comunque, la buona notizia è che possono riprendere le loro attività”, spiega il primo cittadino.

“Ovviamente, tutto dovrà svolgersi nel rispetto delle regole stabilite dalle autorità sanitarie per limitare e prevenire il diffondersi del virus – conclude Montino -. Perché dobbiamo ricordare che il virus non è ancora sconfitto e circola ancora tra noi. Specialmente le persone anziane e quelle con fragilità devono prestare particolare attenzione, rispettare le distanze, aderire alla campagna vaccinale inclusa la terza dose e usare la mascherina nei luoghi chiusi”.

E in vista della riapertura dei centri anziani, la squadra di Pronto Decoro ha provveduto a ripulire tutta l’area circostante il centro di Testa di Lepre, procedendo anche con lo sfalcio delle erbacce cresciute nelle zone verdi, come fa sapere il delegato del Sindaco per il Nord del territorio, Stefano Pontoni.

“Questa mattina, su mia segnalazione e grazie all’interessamento del vicesindaco Di Genesio Pagliuca e della dottoressa Lupi – afferma Pontoni – la squadra è intervenuta in tutta l’area del borgo di Testa di Lepre facendo un ottimo lavoro a beneficio non solo del centro anziani, ma di tutte le persone che vivono nella località. Ringrazio Pronto Decoro e gli uffici del Comune per l’intervento che è un ottimo preludio al nuovo inizio delle attività del centro anziani”.

