Io, Noi – ODV e CRI Fiumicino insieme per Giovani ri-Generazioni

Fiumicino – Un evento dedicato alla comunità educante dell’Istituto Comprensivo G.B. Grassi dalle ore 9 alle 13 di sabato 13 novembre presso il plesso di Parco Leonardo, in Via Varsavia.

L’incontro gratuito, rientra nel progetto “Giovani ri-Generazioni” dell’Associazione “Io,Noi – ODV”, co-finanziato nell’ambito del programma Comunità solidali 2019 della Regione Lazio e dal Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro, che vede come partner la Croce Rossa Italiana – Comitato di Fiumicino.

Grazie all’accordo di programma 2017 sottoscritto tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Lazio, per il sostegno di iniziative e progetti di rilevanza locale da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, in attuazione degli articoli 72 e 73 del d.lgs. n. 117/2017, è stato possibile realizzare, tra le altre, le seguenti attività progettuali: lo sportello “Allarme Verde” e lo sportello “EDU2030”.

“Ci teniamo a ringraziare la disponibilità della Preside Mara Pia Sorce – afferma Vincenzo Taurino, presidente di Io, Noi – ODV – che va al di là del singolo evento e si inserisce in una co-progettazione di iniziative pensate sui bisogni della comunità educante e dei minori in particolare”.

Tra le attività in collaborazione con l’Istituto scolastico Giovan Battista Grassi di Fiumicino, dove lo scorso anno si sono tenuti dei percorsi curriculari tematici, rientra anche il laboratorio extracurriculare “Alla scoperta delle emozioni” rivolto ai bambini ed alle bambine della scuola primaria.

L’evento rappresenta l’occasione per coinvolgere gli insegnanti nella comunicazione del rischio e della prevenzione, allo scopo di costruire delle comunità resilienti e preparate alle emergenze. “È decisivo che si parli di questi temi così importanti a scuola – spiega Stefano Salvinelli, presidente del comitato di Fiumicino della Croce Rossa Italiana – contribuendo ad alimentare un circolo virtuoso tra insegnanti, bambini e famiglie”.

Tale incontro, pensato insieme come formativo e partecipativo, sarà per Io, Noi – ODV un trampolino di lancio per le iniziative in vista del 20 novembre, Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. “Non è un caso che il progetto si avvii alla sua fase conclusiva in occasione di questa ricorrenza – dichiara Daniele Quilli, coordinatore del progetto – le giovani generazioni, a partire dai più piccoli, sono i veri agenti del cambiamento come affermato anche dall’Agenda 2030”.

Per info: segreteria@ionoi.org

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino