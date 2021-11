Omicidio a Borgo Montello, l’ombra della resa dei conti dietro il delitto

Latina – Non fu una spedizione punitiva. Lo scontro che si è verificato il 31 ottobre a Borgo Montello, nel corso del quale è stato colpito a morte un 29enne, assume contorni assai diversi da quelli che si erano prospettati inizialmente…

A creare un nuovo scenario dietro la rissa che ha visto coinvolti due gruppi di indiani è quanto è emerso ieri nell’udienza celebrata presso il tribunale di Latina per la convalida dell’arresto di altri tre indiani, arrestati con l’accusa di lesioni (leggi qui).

Dalle testimonianze rese in aula davanti al magistrato sembra abbia perso di consistenza l’idea della spedizione punitiva, ma si sarebbe fatta spazio l’idea di una rissa tra due gruppi che avevano una conflittualità antecedente allo scontro del 31 ottobre a casa del 29enne ucciso che stava festeggiando la nascita di suo figlio.

Altro elemento significativo emerso in aula, sempre dalle testimonianze, sembrerebbe confermare che nessuno abbia visto il 38enne, arrestato nei primi giorni di novembre con l’accusa di omicidio, sferrare il colpo mortale (leggi qui). E non solo… nessuno dei presenti sembra sia in grado di identificare chi è stato a uccidere il 29enne.

Unica certezza è che l’avvocato Amleto Coronella, difensore del 38enne arrestato ha presentato ricorso al Tribunale del Riesame per chiedere la revoca della misura cautelare in carcere o comunque l’applicazione di una pena meno afflittiva per il suo assistito.

La vicenda, le cui indagini da parte degli investigatori proseguono, sembrano riservare altri colpi di scena.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

