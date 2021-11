Problemi alla vista: Marc Marquez salta il Gran Premio di Valencia

Marc Marquez non parteciperà al Gran Premio di Valencia il prossimo fine settimana, né ai test di Jerez in programma il 18 e 19 novembre, a causa di un problema alla vista seguito a un incidente in allenamento.

L’ex campione del mondo di MotoGp aveva già saltato il Gp dell’Algarve.

“Dopo che il pilota spagnolo – fa sapere il suo team, Repsol Honda – si è sottoposto martedì scorso a una visita medica presso la Clinica Dexeus di Barcellona, a seguito di una caduta mentre praticava fuoristrada, ha riposato tutta la settimana nella sua casa di Cervera”.

Durante questi giorni di riposo “Marc – spiega Repsol Honda – ha continuato a sentirsi male e ha sofferto di problemi alla vista, motivo per cui questo lunedì è stato visitato da un oculista, il dr. Sanchez Dalmau, presso l’Hospital Clinic de Barcelona”. Dal controllo è stato “rilevato un nuovo episodio di diplopia”, la percezione di due immagini di un singolo oggetto.

“L’esame effettuato su Marc Marquez dopo l’incidente – spiega il dottor Dalmau – ha confermato che il pilota è affetto da diplopia e ha evidenziato una paralisi del quarto nervo destro con interessamento del muscolo obliquo superiore destro.

È stato scelto un trattamento conservativo con aggiornamenti periodici da seguire con l’evoluzione clinica. Questo quarto nervo destro è quello già ferito nel 2011″. (Ansa)

Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport