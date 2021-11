Verde a Pomezia, si va verso la Giornata Nazionale degli Alberi 2021

Pomezia – Con l’avvicinarsi della Giornata Nazionale degli Alberi 2021, inizia la messa a dimora di alberi e arbusti nel territorio di Pomezia.

A Campo Jemini, questa mattina è stato piantato il carrubo donato dalla famiglia Maratta assieme ad altri tre aceri e due querce caducifoglie.

A Torvaianica sono stati sostituiti – gratuitamente – i dieci lecci che non hanno attecchito lungo viale C.A. Dalla Chiesa.

Nei prossimi giorni, in occasione della Giornata Nazionale, saranno piantati arbusti e alberi di Macchia Mediterranea nei parchi di tutto il territorio per incrementare la dotazione di verde in Città e aumentare la biodiversità urbana.

