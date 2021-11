Atp Finals Torino, Matteo Berrettini manda in delirio i tifosi

Torino – 95 milioni di spettatori da tutto il mondo e 180 paesi collegati. E’ Torino la culla del tennis mondiale in questi giorni. Da domenica 14 partono le tanto attese Atp Finals che avranno casa nella città piemontese per 5 anni. La finale si svolgerà il 21 novembre.

E’ l’evento sportivo italiano e l’orgoglio degli organizzatori e del mondo del tennis azzurro. intanto in attesa dell’inizio delle gare, i campioni e i Top Ten dell’Atp sono sbarcati in città. C’è Novak Djovokic, ci sono Alexander Medvedev, Stefanos Tsitsipas. C’è anche Matteo Berrettini. Il gioiello di casa e il campione azzurro di casa. Il tennista che fa sognare per la finale gli spettatori che avranno la gioia di vederlo giocare a Torino e la speranza del successo alle Finals dei tifosi di tutta Italia. Si allena in queste ore presso il Circolo della Stampa Sporting, location adibita appunto agli allenamento indoor. All’aperto i tennisti migliori al mondo prepareranno le gare nel campo al fianco alla struttura.

Berrettini è il numero sette in classifica e può puntare ad alti podi. Dopo la finale di Wimbledon all’inizio della fortunata estate dei successi azzurri, Matteo sogna in grande. E’ in città in queste ore vanno a caccia di foto e autografi. Si presenta una vera e propria festa dello sport e del tennis, stile Torino 2006.

(foto@Federtennis/Facebook)