Cop26, Papa Francesco: “Un’occasione da non sprecare, il tempo sta scadendo”

Città del Vaticano – “Il tempo sta per scadere; questa occasione non deve essere sprecata, altrimenti dovremo affrontare il giudizio di Dio per la nostra incapacità di essere amministratori fedeli del mondo che Egli ha affidato alle nostre cure”. Così Papa Francesco in una lettera inviata ai cattolici di Scozia in vista della chiusura della Cop26, la Conferenza Onu sui cambiamenti climatici. “Imploriamo i doni divini di saggezza e forza su coloro che sono incaricati di guidare la comunità internazionale mentre cercano di affrontare questa grave sfida con decisioni concrete ispirate dalla responsabilità verso le generazioni presenti e future”, aggiunge il Pontefice che esprime il suo dispiacere “per non aver partecipato alla Cop26”.

“Come sapete, avevo sperato di partecipare alla riunione a Glasgow e di passare un po’ di tempo, anche se brevemente, con voi. Mi dispiace che ciò non sia stato possibile – scrive il Pontefice -. Allo stesso tempo sono lieto che oggi vi uniate nella preghiera per le mie intenzioni e per l’esito fruttuoso di questo incontro destinato ad affrontare una delle grandi questioni morali del nostro tempo: la conservazione della creazione di Dio, data a noi come un giardino da coltivare e come una casa comune per la nostra famiglia umana“.

