“Corto circuito” all’ex Stabilimento Grafico Militare di Gaeta: senza dipendenti ma non può assumere. E rischia di morire

Gaeta – I rappresentanti sindacali della Cedecu di Gaeta, meglio conosciuto come lo Stabilimento Grafico Militare, nel pomeriggio di oggi, hanno incontrato una delegazione della Commissione Difesa e il suo presidente Roberta Pinotti alla quale hanno consegnato un documento per rappresentare alcune criticità dell’impianto e chiedere un intervento.

La questione di maggior rilievo, sulla quale ruota l’intero documento messo in mano al Presidente Pinotti, è relativo al fatto che l’agenzia che ha in gestione lo Stabilimento di Gaeta non può assumere dipendenti che invece fanno capo direttamente al Ministero della Difesa.

Una situazione paradossale in conseguenza della quale i sindacalisti hanno specificato nella nota come “nel rispetto della legge Fornero molti dipendenti hanno chiesto il pensionamento anticipato, significa che il 65 per cento dei dipendenti andrà in pensione, ma le attività sono aumentate e l’impegno di lavoro assunto è tale da prevedere un carico che andrà avanti per almeno altri 3 anni”. La domanda che si pongono le rappresentanze sindacali è come fare a sostenere gli impegni assunti con una diminuzione del personale… Ma anche come può fare l’agenzia che gestisce l’impianto a reintegrare le posizioni rimaste vacanti visto che i dipendenti fanno capo al Ministero…

Insomma un problema non da poco per il quale hanno chiesto di “stabilizzare i lavoratori impiegati a tempo determinato e anche di reintegrare il personale destinato alla produzione, settore rimasto vacante da tempo oltre, più in generale, a assumere nuovi dipendenti vista la progressiva diminuzione dell’organico.

