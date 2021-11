Covid a Ladispoli, test rapidi alla Farmacia 2 di viale Europa: orari e come prenotarsi

Ladispoli – Flavia Servizi rende noto che da domenica 14 novembre il servizio test rapidi Covid 19, con referto in giornata, è stato spostato dalla Farmacia 3 di via Bari alla Farmacia 2 di viale Europa. Si ricorda che gli orari in cui sarà possibile effettuare il test presso la Farmacia 2 sono:

lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 14:30 alle 17:30

martedì, giovedì e sabato dalle ore 8:45 alle 11:45

domenica dalle 9:00 alle 12:00.

Per effettuare il test è necessario prenotare online accedendo alla piattaforma rinvenibile scansionando il qr code o all’indirizzo www.flaviaservizi.it. Coloro che hanno acquistato il pacchetto per 12 tamponi (10 tamponi + 2 omaggio), fino ad esaurimento dello stesso, verranno comunque serviti – anche senza prenotazione – inserendoli tra un appuntamento ed un altro, la prenotazione viene comunque raccomandata. Il costo dei tamponi è di 5 euro per gli utenti fino ai 18 anni e di 10 euro per utenti di età maggiore o uguale a 18 anni.

Flavia Servizi ricorda che per effettuare il test non è necessaria la prescrizione medica. L’utente non dovrà avere una temperatura superiore a 37.5°, dovrà essere munito di documento di identità, tessera sanitaria e indossare la mascherina. I dati del paziente e l’esito del test saranno comunicati alla Asl di riferimento.

