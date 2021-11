Attraversa l’Aurelia correndo: pedone investito, è in codice rosso

Fiumicino – E’ accaduto tutto in pochissimi istanti: il tempo di veder sfrecciare un uomo sulla via Aurelia e l’impossibilità di frenare, poi lo schianto.

Un romeno di circa 60 anni, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale, è stato investito questa sera sull’Aurelia, all’altezza del Borgo di Palidoro.

L’uomo avrebbe improvvisamente attraversato la strada correndo, e l’auto guidata dalla donna, fiumicinese, proveniente da Roma in direzione Passoscuro, lo ha preso in pieno.

Per l’uomo si è reso necessario il ricovero in ospedale, con codice rosso. Fratture multiple e trauma cranico.

Il vetro dell’auto, infatti, è stato sfondato nell’impatto. A bordo della vettura anche i due figli della donna, visibilmente spaventati e sotto choc a seguito dell’incidente.

Sull’investito e sulla conducente dell’auto saranno eseguiti gli esami di rito, siam tossicologici sia relativi all’alcool.

