La nonna più veloce d’America: Julia Hawkins sigla il record sui 100 metri a 105 anni

In una Italia cui la terza età avanza e si propone anche come aiuto e punto di riferimento di genitori dagli impegni lavorativi e problemi economici e bambini vogliosi di godersi i nonni, lo sport diventa un palcoscenico importante anche per la categoria master. E in tale classe di età sportiva di ritrovano proprio i nonni italiani. Si sottolinea che tale settore sportivo è molto sviluppato nel Paese, a braccetto probabilmente con il fenomeno dell’età che avanza. Nello scenario attuale appare l’esempio di una donna di 105 anni, che non è italiana, ma americana, che si è presa il record mondiale sui 100 metri.

Nella categoria di età di oltre i 105 anni, Julia Hawkins ha firmato il tempo di 1:02.95 ai Louisana Senior Games. Eccezionale la conquista storica di una campionessa centenaria che assolutamente è un esempio e simbolo per tanti nonni del mondo e anche per quelli, evidentemente italiani. Vuole correre questa gara ogni anno Julia e non vuole mollare. Traina la categoria di tutti i master del mondo. E non è l’unica nella storia ad averlo fatto. Nelle diverse discipline dell’atletica, ad esempio, sono stati molti i praticanti di oltre i 100 anni, tra cui un saltatore in alto, che hanno firmato primati straordinari.

La Hawkins ha cominciato a correre quando aveva già compiuto i 100 anni. Lo sport è salute e manda un messaggio anche alle tante persone, ancora sedentarie in Italia, che non hanno praticato mai le discipline sportive. Nella categoria W100 ha siglato diversi record, a raffica, appena iniziato a correre i 100 metri. Se probabilmente lo avesse fatto a 20 anni avrebbe partecipato alle Olimpiadi accanto probabilmente a Jessi Owens. Lo porta in gloria adesso e negli Stati Uniti il simbolo dell’atletica e lei stessa lo è diventato.

Nella classe maschile il record dei 100 metri appartiene al giapponese Hidekichi Miyazaki siglato nel 2015 con 42”44. E’ morto nel 2019 a 108 anni.

