Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Il Mediterraneo occidentale è ormai sede da diverso tempo di una vasta circolazione depressionaria che mantiene condizioni di frequente variabilità, a tratti instabile, su molte regioni d’Italia. Anche nei prossimi giorni questo vortice ciclonico continuerà a insistere sulle medesime zone, anche perché è di fatto bloccato da un promontorio anticiclonico innalzatosi tra Grecia e Balcani, oltre che da un altro campo di alta pressione in sede atlantica. In particolare tra giovedì e venerdì una diffusa nuvolosità coinvolgerà buona parte d’Italia, con rischio per nuove piogge e temporali.

METEO GIOVEDÌ 11 NOVEMBRE: Maltempo sulla Sicilia con ancora la possibilità per fenomeni di forte intensità, anche a carattere di nubifragio, soprattutto sui settori centro-meridionali dell’Isola. Acquazzoni e temporali ancora possibili sulla Sardegna nordorientale, in miglioramento. Piogge sparse tra Piemonte, Liguria, dorsale emiliana e medio-alto versante tirrenico. Più asciutto altrove, soleggiato a tratti sul Triveneto e il basso Adriatico, mentre tra Abruzzo, Marche e Romagna insisteranno le nubi basse con qualche pioviggine non esclusa. Ventoso sui mari occidentali, che saranno molto mossi.

Evoluzione meteo Lazio

GIOVEDI’: giornata caratterizzata dalla presenza di nuvolosità irregolare, talora estesa e compatta specie sul Lazio; precipitazioni a tratti ed in prevalenza deboli su Lazio, ternano e medio-bassa Toscana in particolare nella prima parte di giornata (tra notte e mattino) , con possibili brevi rovesci sui settori costieri. Più asciutte le ore pomeridiane e serali, ma con nuove deboli precipitazioni entro tarda sera in transito sui settori occidentali del medio-basso Lazio. Venti deboli o moderati, in rotazione da Nordest su Toscana, Umbria e alto Lazio, variabili sul basso Lazio. Mare mosso.

Commento del previsore Lazio

Nei prossimi giorni le regioni del medio Tirreno continueranno ad essere interessate dalla risalita di correnti umide di matrice atlantica, che porteranno nuvolosità a tratti estesa e compatta (specie su Lazio e bassa Toscana) associata a piogge sparse sui settori centro-occidentali di Toscana e in particolare del Lazio. Deboli e fugaci piogge potranno interessare anche i settori dell’alta Toscana, tra Valdarno, lucchesia, pisano e Versilia. Nel complesso andrà meglio altrove con tempo sostanzialmente asciutto e nuvolosità medio-alta di passaggio talora irregolare. Venti in rinforzo prima da Grecale poi da Scirocco specie lungo le coste e immediato entroterra. Maggiore instabilità nel weekend. Probabile calo delle temperature dal 15-16 novembre.

(Fonte: 3B Meteo)