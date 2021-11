Multe sul viadotto dell’aeroporto di Fiumicino, Poggio: “Come saranno usati i soldi dei cittadini?”

Fiumicino – “Entra oggi in vigore il nuovo codice della strada. E uno dei punti più interessanti riguarda la trasparenza delle multe”. Così in una nota il consigliere comunale di Lega Salvini Premier Federica Poggio.

“Ogni anno – spiega Poggio – i comuni saranno obbligati a dichiarare in maniera dettagliata e precisa in che modo verranno e sono stati reinvestiti i proventi delle contravvenzioni. Siamo quindi curiosi di sapere direttamente dal sindaco che fine faranno i soldi scuciti dalle tasche dei nostri concittadini abbassando, come richiesto da Anas ma senza alcuna comunicazione, di 10 chilometri orari il limite di velocità sul viadotto dell’aeroporto, visto anche che della famosa moratoria sembra non esserci più traccia”.

“Stiamo infatti ancora attendendo l’incontro con il sindaco e la Comandante della Polizia Locale – prosegue -, così come c’era stato promesso qualche settimana fa quando ci impegnammo a ritirare una mozione contro il caos multe in cambio di un impegno formale di questa amministrazione che non c’è stato.

A questo punto – conclude -, visto che la sicurezza stradale e la segnaletica nel nostro Comune sono merce rara che almeno i soldi, se proprio il nostro primo cittadino ha deciso di fare orecchie da mercante, vengano utilizzati per migliorare un territorio sempre più abbandonato e non per altre cose più futili. Visto che la campagna elettorale ormai per la sinistra è partita non si sa mai”.

