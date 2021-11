Next Gen Atp Finals, Musetti stasera in campo con Korda: “Cercherò il pass per le semifinali”

Milano – Mentre a Torino si sta per aprire il sipario sugli Atp Finals di tennis, Lorenzo Musetti prosegue il suo torneo da giovanissimo all’Allianz Cloud di Milano. A soli 100 km di distanza, cresce l’azzurro che sogna di entrare nei primi dieci del mondo.

Ha battuto il francese Hugo Gaston in cinque set il tennista toscano. Una partita lunga e impegnativa per lui che ha avuto la meglio con il punteggio finale di 4-3 (7-4), 4-3 (8-6), 2-4, 3-4 (7-9) e 4-2. Nell’incontro valido per il Gruppo B delle Next Gen Atp Finals, Lorenzo ha prevalso con determinazione sull’avversario: “Una rivincita personale – ha detto Sonego al termine del match, come riporta il video su Federtennis.it – avevo promesso di tirare fuori il miglior Lorenzo.. una bella vittoria e tanto calore del pubblico che mi ha sostenuto”

Era fondamentale vincere per Musetti, che rischiava l’eliminazione. Il suo torneo va avanti. Il prossimo match ci sarà stasera con Korda, alle ore 21: “Sarà fondamentale ripetermi e giocare al 100% – prosegue Musetti in riferimento al match imminente – cercherò di non farlo comandare troppo in campo. Cercheremo di aggiudicarmi il pass per le semifinali”.

(foto@Federtennis/Facebook)

