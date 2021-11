Omicidio Bondarese a Formia, lo sconforto dei familiari: “Vittime due volte”

Formia – Ancora dolore per la famiglia di Romeo Bondarese, il 17enne di Formia morto per una coltellata all’inguine il 17 febbraio scorso, su via Vitruvio (leggi qui). Da quella terribile serata si sono avvicendati fatti che hanno contribuito ad accrescere lo sconforto.

Dopo quella sera, infatti, sono stati emessi 6 Daspo Willy (leggi qui). Tra questi ultimi uno è stato diretto al cugino di Romeo, raggiunto anche lui da una coltellata alla gamba che gli è costata un intervento chirurgico e quaranta punti di sutura.

Gli avvocati del giovane hanno presentato ricorso al Tar specificando che nel Daspo non era stato indicato, così come per legge, quali sono i locali di Formia che il ragazzo non può frequentare e chiedendo, pertanto, l’annullamento del provvedimento. Un’istanza che il giudice amministrativo ha ritenuto di rigettare causando un ulteriore motivo di sconforto nella famiglia di Formia già colpita dal terribile lutto.

Il Daspo Willy ha realmente penalizzato solo il cugino di Romeo, unico ragazzo di Formia che per sei mesi dall’emissione del provvedimento non può frequentare alcun locale della città, gli altri 5 risiedono a Casapulla e non hanno subito, di fatto, conseguenza alcuna dalla limitazione.

“Ci sentiamo colpevolizzati” dicono i familiari dei due ragazzi di Formia. “Sembra quasi che dopo aver subito una tragedia assurda siamo noi i colpevoli”.

Amareggiata la famiglia di Romeo vive con il fiato sospeso la conclusione indagini per la morte del loro ragazzo, in attesa di risposte su quella maledetta sera del 17 febbraio. Attività investigative per le quali il Sostituto procuratore, scaduti i sei mesi dal fatto, ha chiesto una proroga.

