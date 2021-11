Ostia. Schianto sulla Litoranea: 3 feriti in codice rosso, c’è anche un bambino di 9 anni

Ostia – Traffico in tilt su via Litoranea, dove, quasi all’altezza dell’incrocio con via del Lido di Castel Porziano, precisamente tra il chilometro 4 e 5, due auto si sono scontrate.

L’incidente, avvenuto intorno alle ore 8 di giovedì 11 novembre, sta infatti creando code e rallentamenti in entrambe le direzioni.

Nello schianto – le cui dinamiche sono ancora da accertare – una delle due auto è finita fuori strada, nella sabbia presente ai lati della carreggiata.

Sul posto sono accorse alcune pattuglie della Polizia locale del gruppo X Mare.

Nello scontro sono rimaste coinvolte una Citroen C2 con a bordo un uomo trasportato all’ospedale Grassi di Ostia in codice rosso, ed una Peugeot 108 nella quale si trovavano un uomo di 40 anni ed un bambino di 9. Entrambi trasportati in codice rosso rispettivamente all’ospedale Gemelli e al San Camillo in Elisoccorso. A seguito dell’urto la Peugeot si è ribaltata.

Sono in corso gli accertamenti per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. Attualmente è chiusa la via Litoranea da via del Lido di Castel Porziano a via Arno, a Pomezia.

