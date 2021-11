Pomezia, il Sindaco visita il canile rifugio Valle Grande

Pomezia – Il Sindaco Adriano Zuccalà e l’Assessore Giovanni Mattias hanno fatto visita al canile rifugio Valle Grande. La struttura è quella risultata vincitrice dall’appalto per la gestione del servizio di canile rifugio.

“La struttura che oggi ospita i nostri amici a quattro zampe è di assoluta eccellenza – ha spiegato l’Assessore Giovanni Mattias – Gli animali risultano tutti in buono stato e sono curati quotidianamente dagli operatori e dagli instancabili volontari delle associazioni. Il servizio di recupero comportamentale, compreso nei costi di gestione, ed il lavoro di affido e post affido effettuato dai volontari, ha permesso di affidare alle cure delle loro nuove famiglie oltre 100 cani, portandoli dai 130 del 2018 ai circa 25 presenti oggi nella struttura”.

“Procediamo spediti anche verso il completamento dell’allestimento della struttura sanitaria comunale –​ ha affermato il Sindaco Adriano Zuccalà – Questa ci permetterà non solo di intervenire in tempi rapidi per garantire le cure agli animali rinvenuti sul territorio, ma ci darà la possibilità di attivare servizi in convenzione come sterilizzazioni e cure specialistiche a tutta la cittadinanza. La filosofia dell’opera vuole privilegiare il benessere degli animali, gatti compresi, con aree di sgambamento e gioco per persone e animali, in un contesto circondato da querce e pioppi”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Pomezia

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Pomezia