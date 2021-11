Sabaudia, fugge alla vista dei carabinieri: in casa nascondeva 2 chili di droga

Sabaudia – Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Sabaudia hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, un uomo romano classe 1994, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti di polizia.

I militari dell’Arma, nell’ambito della quotidiana attività info – investigativa sul territorio, avevano acquisito elementi tali da far ritenere che l’uomo potesse detenere illecitamente droga. Pertanto, colto il momento opportuno, i Carabinieri hanno iniziato a piantonare l’abitazione presso la quale il giovane abita nel comune pontino.

L’uomo, avvedutosi dei suddetti militari, si è subito dato alla fuga, comportamento che ha portato all’immediata esecuzione di una perquisizione domiciliare, alla presenza dei familiari dell’uomo, all’esito della quale gli operanti hanno complessivamente rinvenuto circa 2 Kg. di sostanza stupefacente tipo “hashish”, suddivisa in 19 panetti da circa 100 g l’uno, 32 g. di sostanza stupefacente tipo “cocaina” nonché il materiale per il confezionamento delle dosi ed oltre 3200€ in contanti, in pezzi di piccolo taglio, ritenuti provento dell’attività illecita.

I successivi accertamenti hanno permesso infine di rintracciare l’uomo, dopo una continua ed ininterrotta ricerca, durata diverse ore, e trasferirlo presso la locale Stazione Carabinieri ove lo stesso è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo sarà trattenuto, in attesa della convalida del fermo, presso le camere di sicurezza della Compagnia di Latina, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

