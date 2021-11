“Delirio” a Casal Bernocchi, stazione chiusa e incidente stradale: quartiere paralizzato

Ostia – Mattinata d’inferno a Casal Bernocchi, nel Municipio X di Roma.

Dalle prime ore della mattina di giovedì 11 novembre è infatti chiusa l’omonima stazione della Roma-Lido, che da oggi viaggerà solo fra Lido Centro ed Eur Magliana (leggi qui). La causa, spiegano da Atac, è un imprecisato guasto tecnico, e non è chiaro quando la fermata di Casal Bernocchi tornerà attiva.

Ma non va meglio a chi ha deciso di andare al lavoro in auto: un incidente sulla via del Mare sta infatti paralizzando il traffico all’altezza di Casal Bernocchi in entrambe le direzioni (Ostia e Roma).

