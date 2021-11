Tennis, Sinner esce dalla Top Ten mondiale: sconfitto all’Atp di Stoccolma

Le Atp Finals erano già sfumate dall’uscita di Jannik dal torneo di Parigi, quando l’azzurro era uscito ai quarti di finale per opera di Hurkacz. Adesso Sinner deve dire addio anche al decimo posto nel ranking mondiale o alla Top Ten dell’Atp.

Mentre Matteo Berrettini sbarca a Torino per la competizione italiana dell’anno del tennis internazionale, Sinner si lecca le ferite e guarderà i compagni giocare sul blu piemontese da casa. O anche ospite dell’evento, chissà. Intanto l’altoatesino perde anche a Stoccolma, dopo quattro tornei vinti nella stagione olimpica e post olimpica.

E’ stato Murray a battere Jannik all’Atp appena terminato. Era testa di serie il tennista azzurro e i due set difficili, e sotto tono per lui, contro l’inglese, lo hanno accompagnato fuori dal torneo. Il risultato a sfavore è stato quello di 7-6, 6-3, in due ore e 15 di partita. Sarebbe servita solo una vittoria per Sinner sul cemento svedese per restare tra i primi dieci del mondo.

Di seguito la Top Ten Atp

1 Novak Djokovic (Serbia) 10940

2 Daniil Medvedev (Russia) 7640

3 Alexander Zverev (Germania) 6540

4 Stefanos Tsitsipas (Grecia) 6540

5 Andrey Rublev (Russia) 4950

6 Rafael Nadal (Spagna) 4875

7 Matteo Berrettini (Italia) 4568

8 Casper Ruud (Norvegia) 3760

9 Hubert Hurkacz (Polonia) 3706

10 Félix Auger-Aliassime (Canada) 3263

11 Jannik Sinner (Italia) 3150

(foto@Federtennis/Facebook)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport