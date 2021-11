Vaccino anti-Covid e vaccino antinfluenzale: nel Lazio continua senza sosta la doppia somministrazione

“Nel Lazio la campagna della vaccinazione antinfluenzale entra nel vivo. Superate le 600 mila dosi somministrate”. Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

“E’ molto importante vaccinarsi – spiega l’Assessore – per evitare complicazioni, il vaccino può essere fatto dal proprio medico di famiglia e anche nelle farmacie, per i più piccoli dal proprio pediatra di libera scelta. Ricordiamo che coloro che devono fare la terza dose del vaccino Covid possono farla nella medesima seduta vaccinale antinfluenzale. E un’occasione importante da non perdere”.

