Al via il tour “Comunità Energetiche Rinnovabili”: prima tappa a Latina

“Lunedì prossimo, 15 novembre, alle ore 15, a Latina, prenderà il via il tour ‘Comunità Energetiche Rinnovabili ed Enti locali: un’opportunità per ambiente e territorio’ che prevede appuntamenti in tutte le province laziali”. Lo annuncia Roberta Lombardi, Assessora alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale della Regione Lazio.

“Si tratta di una serie di incontri di formazione per i sindaci e gli amministratori locali su come far nascere le Comunità Energetiche Rinnovabili sui propri territori che come Assessorato alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale, con il supporto di Lazio Innova, abbiamo organizzato in collaborazione con Anci, Uncem e l’Università di Roma ‘La Sapienza’, con la quale lo scorso ottobre abbiamo già inaugurato a Ventotene la prima Comunità Energetica Rinnovabile del Lazio, la prima su un’isola in tutto il Mediterraneo. – prosegue Lombardi –. Le prossime tappe saranno il 19 novembre, a Viterbo, il 26 a Rieti, e il 29 a Frosinone, cui si aggiungeranno almeno altri due appuntamenti in provincia di Roma, ancora in via di definizione”.

“Sono felice di annunciare questa iniziativa – conclude Lombardi – nel giorno in cui si chiudono i lavori della Cop 26 sul Clima, perché è un modo per ricordarci che l’impegno per gli obiettivi globali di abbattimento delle emissioni inquinanti deve continuare, a tutti i livelli e in maniera trasversale, e noi come Regione lo facciamo con un percorso partecipato coinvolgendo i territori, che diventano così attori del cambiamento con cui cooperare e non sono più trattati come coloro che devono subire le scelte dall’alto”.

