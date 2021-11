Chicche di patate alla crema di zucca: una specialità della Fattoria Santo Stefano

Un pranzo o una cena prelibata, immersi nel verde pur restando a Fiumicino. Tutto questo è possibile alla Fattoria Santo Stefano : una location immersa nel verde, in via Bottegone 311 a pochi passi da Roma, in stile rustico, adatta per le famiglie e con un grande giardino. Andare a pranzo o a cena alla Fattoria Santo Stefano rappresenta unna fantastica esperienza dove si possono gustare dai piatti tradizionali fatti con amore e con prodotti naturali di qualità, ai piatti della cucina Gourmet.

Oggi vi proponiamo uno dei gustosi primi piatti serviti alla Fattoria Santo Stefano: le chicche di patate alla crema di zucca

La ricetta: Chicche di patate alla crema di zucca

Ingredienti (per 4 persone)

1 kg di zucca

1 cipolla

Olio evo

Noce moscata q.b.

Cannella q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b.

Brodo vegetale q.b.

800 gr di chicche di patate

Preparazione

Prendete una zucca, togliete la buccia dura, dopo di che eliminate tutti i semini che vi si trovano. Prendete una cipolla di circa un atto e tagliatela a fettine fine. Tagliate circa un kg di zucca a fette o a dadini un po’ grandi. Poi ne preparate altri a dadini piccoli che userete per la definizione del piatto.

Mettete dell’olio evo e la cipolla in un pentola, fatela appassire un pochino e mettete dentro la zucca tagliata a fette. Mettete poi del sale, del pepe, una spolveratina di noce moscata e di cannella o aromi che più vi piacciono.

Fatela cuocere fino che si appassisca del tutto; la zucca tirerà fuori i suoi liquidi. Se ne avrà bisogno aggiungete un pochino di brodo. Quando sarà cotta passare il mixer e renderla una crema liscia e profumata .

Nel frattempo in un altra padella mettete di nuovo dell’olio evo e cipolla, e mettere la zucca tagliata a dadini piccoli. Fate attenzione a non farli sciogliere, basta ammorbidirli; poi insaporirli come sopra. Unire ai dadini la crema che avete mixato e sistemate il sapore, se ne avrà bisogno .

In una pentola mettere a bollire dell’acqua e salare. Cuocete le chicche di patate e mettetele nella salsa e fatele mantecare. Dopo di che impiattare e spolverate con del parmigiano.

