Civitavecchia, vende alcolici a due minorenni: nei guai il titolare di un mini market

Civitavecchia – Sono stati due gli interventi effettuati dagli agenti del commissariato di Civitavecchia, rispettivamente il 31 ottobre e il 4 novembre scorso, per soccorrere in entrambi i casi due ragazze colte da malore per abuso di sostanze alcoliche. Dopo il primo intervento, effettuato dai poliziotti, sono state fatte ulteriori indagini a seguito delle quali è emerso che le stesse, entrambe minori, il 4 novembre scorso, avevano acquistato 2 bottiglie di vodka in un mini market senza che il suo titolare, un cittadino bengalese, chiedesse loro il documento di identità.

Per il titolare già deferito all’autorità giudiziaria, per ben 3 volte, per aver venduto bevande alcoliche dopo le 23, è allora scattata un’altra denuncia. Tutti questi elementi, raccolti ed inviati alla Divisione Amministrativa e Sociale della Questura di Roma hanno dato l’avvio ad una meticolosa istruttoria, al termine della quale, il Questore ha disposto per il locale la sospensione temporanea della licenza per 10 giorni.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

