E’ morto il giornalista Giampiero Galeazzi, aveva 75 anni

Lutto nel mondo del giornalismo. E’ morto all’età di 75 anni lo storico telecronista sportivo e giornalista Rai Giampiero Galeazzi. A comunicare la sua improvvisa scomparsa su Twitter alcuni colleghi, in primis il direttore del Tg5 Clemente Mimun.

Conosciuto anche con il soprannome di Bisteccone per la sua mole (affibbiatogli dal giornalista Gilberto Evangelisti), di origini paterne piemontesi (provincia di Novara), laureato in Economia con tesi in statistica e passato per qualche mese nell’ufficio marketing e pubblicità della FIAT a Torino, fu professionista nel canottaggio: vinse il campionato italiano nel singolo nel 1967 (che gli valse la medaglia di bronzo al valore atletico) e nel doppio con Giuliano Spingardi nel 1968 e in quell’anno partecipò alle selezioni per le Olimpiadi del 1968 a Città del Messico. Il padre aveva vinto nel 1932 gli europei nel “due senza”.

Per anni ha prestato la sua voce alle telecronache di grandissime imprese sportive, soprattutto alle Olimpiadi. Era malato da tempo. “Ho gli ultimi metri da fare…”. Ospite a Domenica In, Giampiero Galeazzi si è presentato in pubblico dopo aver contratto il morbo di Parkinson. Era sulla sedia a rotelle ed è stato intervistato da una commossa Mara Venier. Toccante la frase pronunciata pensando al futuro.