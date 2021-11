Fiumicino, l’annuncio di Caroccia: “Pronti i fondi per risanare diverse strade del territorio”

Fiumicino – “Sono pronti i fondi destinati a interventi di risanamento di diverse strade del territorio”. Lo fa sapere l’assessore ai lavori Pubblici del Comune di Fiumicino, Angelo Caroccia. “Tra queste anche via Ovodda, ad Aranova dove, lo scorso luglio, si è tenuta un’assemblea dei residenti con la presidente del consiglio Vona e il consigliere Calcaterra – sottolinea Caroccia -. In quella sede, l’amministrazione si è presa l’impegno di intervenire sul manto stradale fortemente compromesso”.

“Nelle prossime settimane, compatibilmente con le condizioni meteo – conclude -, come detto daremo il via ad opere necessarie per la sicurezza di via Ovodda e di altre strade della città. E’ stato approvato anche il progetto definitivo per i lavori di ristrutturazione e risanamento idrogeologico su via Siliqua, sempre ad Aranova”.

