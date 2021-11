Fiumicino, partirà il 27 novembre il corso di Guida Naturalistica di Programma Natura

Fiumicino – Partirà a Novembre 2021 il corso di Guida Naturalistica e per la Riserva Naturale Statale Litorale Romano. Il corso teorico-pratico è organizzato da Programma Natura Aps, in collaborazione con Chm Lipu Ostia.

Durante il corso i partecipanti avranno modo di conoscere i siti più significativi della Riserva, non solo dal punto di vista naturalistico, ma anche storico, culturale e archeologico. Acquisiranno conoscenze sul territorio dell’area protetta, sugli aspetti naturalistici di valenza ambientale attraverso lo studio di flora e vegetazione. Ampio spazio sarà dato alla zoologia, con docenti qualificati con approfondimenti riguardanti l’ecologia e l’etologia delle specie presenti.

Non verranno inoltre trascurate durante il corso, le tematiche che riguardano l’organizzazione e la gestione di una visita guidata e di laboratori didattico-scientifici per gruppi misti di vario ordine e grado, come le operazioni di manutenzione del patrimonio naturalistico e delle strutture in esso presenti.

Il corso è strutturato in 4 week-end, per un totale di 36 ore; Docenti qualificati formeranno i partecipanti attraverso lezioni frontali, attività sul campo, attività pratico-applicative e sedute di approfondimento tematico. Attraverso la partecipazione al corso vi sarà la possibilità per i partecipanti di richiedere riconoscimento crediti formativi. Il corso prevede un massimo di 30 partecipanti e un test finale.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino