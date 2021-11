Giornata Mondiale contro la polmonite: il 12 novembre per prevenire la malattia

La polmonite è un’infiammazione acuta dei polmoni, di natura, infettiva, più in generale del sistema respiratorio, caratterizzata dall’infiammazione degli alveoli polmonari, i quali, riempiendosi di liquido, ostacolano la funzione respiratoria. La polmonite è solitamente causata da un’infezione dovuta a virus, batteri e altri microrganismi e meno frequentemente come conseguenza della somministrazione di alcuni farmaci o di altre condizioni fisiche quali alcune malattie autoimmuni.

Proprio per sensibilizzare su l’importanza di contrastare, prevenire e curare questa malattia, il 12 novembre di ogni anno si celebra la Giornata Mondiale contro la polmonite, istituita nel 2009 dalla “Stop Pneumonia Initiative” per promuovere un’azione globale finalizzata a migliorare la prevenzione e il trattamento della patologia.

Ogni anno, la polmonite colpisce circa 450 milioni di persone, il 7% della popolazione mondiale, e ciò si traduce in circa 4 milioni di morti. L’avvento della terapia antibiotica e dei vaccini, ha permesso, perà di ottenere un miglioramento nella sopravvivenza. Tuttavia, nei paesi in via di sviluppo, la polmonite rimane una delle principali cause di morte tra i pazienti più anziani e tra i malati cronici.. Sono numerosi, infatti, i casi di epidemia di polmonite susseguitesi nel corso degli anni in tutto il mondo.

La polmonite può diventare letale perché, se non riconosciuta e curata in tempo, può compromettere la capacità respiratoria, e quindi, in casi estremi, mettere a repentaglio la vita di chi ne venga colpito. Più comunemente la polmonite si presenta in forma bilaterale, coinvolgendo entrambi i polmoni, come accade anche nelle polmoniti da Covid-19.

I sintomi

Tra i sintomi più comuni della polmonite abbiamo: febbre, respiro corto, talvolta sibilante o difficoltoso, dolore al torace o alla schiena, tosse (prima secca, poi grassa), labbra bluastre, spossatezza, inappetenza, stato di malessere e indolimento generale. Ciascuno di noi può, una o più volte nella vita, ammalarsi di polmonite; non si tratta, infatti, di una infezione rara. In media, nella sola Italia, già prima della pandemia da Covid-19, ogni anno quasi 200mila persone venivano ricoverate per polmonite, delle quali oltre 10mila, purtroppo, non sopravvivevano.

Prevenzione

Per prevenire il contagio da polmonite, le raccomandazioni degli esperti sono simili a quelle che seguiamo per proteggerci dal Covid-19:

lavarsi spesso le mani;

non fumare;

dormire bene;

seguire una dieta sana ed equilibrata.

