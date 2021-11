I giovani del Fiumicino Calcio all’Olimpico di Roma per assistere a Italia-Svizzera

Fiumicino – “Sono partiti da Fiumicino, direzione Stadio Stadio Olimpico di Roma, cinquanta giovani calciatori, classe 2009, della squadra Fiumicino SC26. Grazie ad una proficua collaborazione tra la società sportiva, presieduta da Simone Munaretto e Alessandro Perocchi, l’Assessorato allo Sport e Trasporti e la FIGC, i ragazzi andranno ad assistere, gratuitamente, alla partita di calcio che questa sera vedrà sfidarsi l’Italia, del mister Mancini, contro la Svizzera, per la fase a gironi di qualificazione ai mondiali“. Lo fa sapere l’Assessore allo Sport, Paolo Calicchio.

“Mi ha fatto immensamente piacere – prosegue – vedere tantissimi nostri giovani emozionati per l’occasione che gli è stata concessa di partecipare alla partita dell’Italia, andando a tifare la nostra squadra direttamente dagli spalti dello Stadio Olimpico. Ringrazio Simone Munaretto, Alessandro Perocchi e tutta la Fiumicino SC26 per l’attenzione, la professionalità e l’impegno che quotidianamente dimostrano, nel diffondere i valori dello sport inteso non soltanto come agonismo, bensì come aggregazione, socialità e soprattutto sano divertimento. Un ringraziamento speciale, anche, alla ditta di trasporti Trotta Bus Services per aver messo gratuitamente a disposizione un proprio mezzo per portare i ragazzi allo Stadio di Roma. La società referente del nostro Tpl si dimostra, anch’essa, sempre collaborativa e risolutiva nel sostenere le attività dedicate alle giovani generazioni“.

“Creare occasioni di socializzazione, offrendo ai giovani – conclude – opportunità gratuite di svago, sarà sempre uno degli obiettivi cardini del mio assessorato, così come la collaborazione tra diverse realtà del territorio, nell’obiettivo comune di aiutare i ragazzi a sentirsi parte integrante di un progetto collettivo di ascolto e condivisione”.

(Il Faro online)